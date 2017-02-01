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Источник Правда.Ру

Любопытные горожане уничтожили "корабль-призрак" у берегов Владивостока

Россия » Дальний Восток

В Амурском заливе во Владивостоке два года арестованное за долги судно Yeruslan стояло нетронутым. Одинокие спутники, которые туда забредали, были редкой случайностью. Однако, все изменилось около недели назад, кто-то распространил фото и информацию о новой достопримечательности города в Сети. К загадочному кораблю-призраку сразу же потянулись десятки любопытствующих. Не прошло и недели как судно оказалось разграблено, а 31 января вообще загорелось и практически полностью выгорело.

Любопытные горожане уничтожили корабль-призрак у берегов Влади
Фото: instagram.com

"Когда поднялся на борт, показалось, что вот-вот кто-то появится из экипажа — так все было чисто и убрано. В столовой была еда и припасы: яйца, крупы, чай, консервы. Везде на своих местах стояли бытовые приборы, обогреватели, чайники, утюги. Такое впечатление, что команда сошла на берег, прогуляться по городу и скоро вернется", — рассказал ИА PrimaMedia горожанин Алексей Хамицевич, побывавший на корабле-призраке месяц назад.

По словам другого жителя Владивостока, который побывал на "корабле-призраке" три дня назад, в рубках и столовой был полный кавардак, как будто кто-то искал, чем поживиться, "фонящий" автомобиль, не опасаясь радиации, разобрали на запчасти, а приборы давно расчехлили. Конечно, больше всего судно пострадало из-за пожара. Как отмечает агентство, руку к этому могли приложить сами горожане.

Отметим, что судно было построено в 1967 в Венгрии. До 1993 использовался в составе ВМФ СССР и России в качестве среднего морского сухогрузного транспорта. Затем судно перешло в частную собственность владивостокской компании, там прослужило еще пять лет, после чего переходило от одной китайской компании к другой, пока в 2015 году не было арестовано. Экипаж какое-то время не покидал его, моряки до последнего надеялись, что владелец выплатит им зарплату.

Напомним, ранее бывший советский лайнер "Любовь Орлова", "сбежавший" в январе в Атлантическом океане, был обнаружен американской разведкой. Корабль, построенный еще в 70-е годы в СССР в конце 70-х, в 1999 года был продан мальтийской фирме. В 2010 году "Орлову" за долги арестовали в Канаде, его команда, 51 россиянин и 1 украинец, вернулись на родину, а само судно было продано на металлолом в Доминикану. По пути тросы буксира лопнули из-за шторма, и "Любовь Орлова" без экипажа и систем обнаружения превратилась в корабль-призрак.

В январе судно появилось возле остров Ньюфаундленд, едва не врезавшись в морскую нефтедобывающую платформу. Канадские нефтяники отбуксировали его в сторону, однако трос вновь оборвался и теплоход опять отправился в свободное плавание. Сейчас судно дрейфует в Атлантическом океане без экипажа и оповестительных огней в 2400 километрах от западного побережья Ирландии, потихоньку перемещаясь к Европе — его местонахождение обнаружило Национальное агентство геопространственной разведки США. Западные пользователи в интернете в шутку пишут, что "Любовь Орлова" возвращается на родину.

Недавно у берегов Чукотки замечена брошенная самоходная баржа "NATL II, которую течением отнесло на 14 километров в западном направлении в сторону мыса Шмидта.

На сегодняшний день оно находится в 52 километрах от поселка Ванкарем. По данным пресс-службы аппарата губернатора и правительства Чукотки, экологическую обстановку в районе местонахождения баржи контролирует Пограничное управление ФСБ России по Чукотскому автономному округу.

В ведомстве заявили, что невозможно прогнозировать, куда отнесет данное судно течением в период активного таяния льдов и какие будут последствия для экосистемы при разливе топлива. В настоящее время местоположение судна считывается с самодельного датчика GPS, установленного на барже.

По информации пресс-службы регионального правительства, представители канадской транспортной компании, которой принадлежит баржа, ситуацию не комментируют и не выражают беспокойства о возможных экологических последствиях в случае разлива топлива.

В декабре 2014 года канадская самоходная баржа NATL II без экипажа, дрейфовавшая вдоль северного побережья Канады и Аляски (море Бофорта), вошла в российские пределы. По мнению специалистов НИИ Арктики и Антарктики, канадцы, вероятно, бросили баржу, которую "затерло льдами и понесло в открытое море". Отметим, что прмерная стоимость базовой комплектации такого типа барж составляет $250 тысяч.

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