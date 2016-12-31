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Источник Правда.Ру

Новогодняя ночь в Москве: Джазовая музыка и перфомансы в парках столицы

Россия » Центр » Москва

Москвичей, которые решили встретить Новый год в парках столицы, ждет интересная развлекательная программа.

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Фото: AP

Специально для них группа "Пропаганда" устроит дискотеку 90-х под открытым небом в Сокольниках, после полуночи в Парке Горького состоится перфоманс, "Эрмитаж" превратится в бальный зал, а в Таганском парке вместе с жителями отпразднуют Новый год герои книг о Гарри Поттере.

Провести новогоднюю ночь москвичи смогут в 21 парке, перед боем курантов прозвучат поздравления президента и мэра столицы, и уже в первый час Нового года в небо запустят салюты.

Парк Горького в эту ночь станет грандиозной диско-площадкой, и зажигать ее будут резиденты крупных московских клубов. Диджеи и рэп-исполнители займут место за пультом на главном входе в парк, который буквально повиснет между колоннами на высоте нескольких метров над землей, а Ленинская площадь превратится в танцпол.

После полуночи на площадке устроят перфоманс: в толпу запустят большой воздушный шар с камерой. "Двигаясь вдоль танцующей толпы, отталкиваясь от людей и в то же время объединяя их, шар снимет live-видео вечеринки, которое будет транслироваться на светодиодных экранах", - рассказали в департаменте культуры Москвы.

Диджейская вечеринка стартует 31 декабря в 22.00, в 0.15 после поздравлений мэра и президента в небо запустят фейерверки, а завершится празднование в парке в 03.00 ночи.

Гости катка ВДНХ в новогоднюю ночь смогут попутешествовать от Крайнего Севера до теплой Италии, а карнавалы и шествия передадут традиции празднования Нового года в разных странах мира.

В полночь прозвучат куранты Спасской башни на Красной площади, а затем под залпы праздничного салюта на катке начнется вечеринка с танцами на льду.

"Красочные маски, мимы и национальный колорит Италии раскрасят морозную ночь теплом солнечного полуострова в 01.00. В завершение новогодней ночи на ВДНХ, в 02.00, гости катка перенесутся в таинственную Шотландию", - отметил собеседник РИА Новости.

Встречать гостей ночной вечеринки в "Сокольниках" будут сказочные Дед Мороз со Снегурочкой, в 22.00 начнется дискотека 90-х, и свои главные хиты для москвичей исполнят известная поп-группа "Пропаганда" и рок-группа Total, а затем на площадках парка пройдет танцевальный флешмоб с бенгальскими огнями.

За два часа до Нового года сад "Эрмитаж" превратится в бальный зал: перед сценой появится большой стол со свечами, над которым будет сиять специально созданная новогодняя световая декорация. В специальных мастерских желающие сделают себе маски-болеро и веера.

"На сцене выступит московский оркестр "Вторая линия" - бэнд появился в 2015 году как попытка вернуть джазовую музыку на городские улицы. Оркестр исполнит танцевальные гимны, новогодние хиты и импровизации", - объяснили в департаменте. Все гости получат в подарок бенгальские огни, бумажные конфетти, мандарины и сладости.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, впервые в своей истории в новогоднюю ночь круглосуточно будет работать московское метро. Для пассажиров, которые окажутся в вагонах или на станции в канун праздника, прозвучит прямая аудиотрансляция поздравления президента.

Также в праздничную ночь круглосуточно будет работать Московское центральное кольцо (МЦК).

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