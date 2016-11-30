Путин: Примаков предупреждал о катастрофе на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме "Примаковские чтения", рассказал о недавнем телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Фото: AP

"Мы сошлись во мнении, что нынешнее неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно выправлять. Как я уже говорил, наша страна готова пройти свою часть пути", — сказал Путин, отметив, что отношения с США деградировали не по вине России.

Президент добавил, что теперь, когда в Белый дом скоро придет новый президент, "хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности".

Также Владимир Путин пожелал участникам международного форума удачи в выстраивании добрых отношений со всеми партнёрами.

"Хотел бы поблагодарить вас за внимание, пожелать вам всем больших успехов на благо нашей Родины, на благо выстраивания добрососедских, добрых отношений со всеми нашими партнерами. И позвольте пожелать вам личных успехов", — сказал Путин.

Выступая на форуме, президент также сказал, что лично просил исполнять экс-премьера и бывшего главу МИД РФ Евгения Примакова ответственные и деликатные миссии, прислушивался к его мнению с учетом глубоких знаний Ближнего Востока. Путин отметил, что глубокое знания Примакова, его опыт и интуиция признавались всеми.

"Могу сказать, что я и сам всегда прислушивался к оценкам Евгения Максимовича как к мудрому дипломату. Доверял, не могу сказать, что поручал, но просил его исполнить ответственные и деликатные миссии, — сказал глава государства. — Подчеркну, в арабском мире он пользовался непререкаемым, неоспоримым авторитетом. За год до так называемой арабской весны Евгений Максимович предупреждал, какой катастрофой может обернуться обрушение светских режимов в ближневосточных странах. Слова Примакова сбылись. Здесь, можно сказать, к сожалению, сбылись".

Напомним, 28 ноября в Москве стартовал международный форум "Примаковские чтения". В его работе принимают участие более 80 политиков и экспертов из 22 стран мира.

Напомним, Евгений Примаков был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным ученым в области мировой экономики и международных отношений. Он скончался 26 июня 2015 года.

"Примаковские чтения" проводятся в Москве второй год подряд. Сегодня форум также посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В "Чтениях" примут участие бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и бывший генсек НАТО Хавьер Солана.

В прошлом году в "Примаковских чтениях" приняли участие председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, занимавший тогда пост главы администрации президента Сергей Иванов, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

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