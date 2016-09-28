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Источник Правда.Ру

Москвичи жалуются на подозрительные иглы в метро

Россия » Центр » Москва

В московском метро пассажиры стали активно ранить пальцы об иглы, оставленные в поручнях эскалаторов.

СМИ рассказали о ранящих иглах в московском метро

Как сообщает телеканал "360", один из пострадавших пожаловался в социальной сети, что игла буквально распорола ему кожу на пальце. Молодой человек сразу же обратился в больницу, где сдал анализы. Врачи определят, не занес ли он какую-то инфекцию: не исключается возможность заражения ВИЧ.

По данным СМИ, Сергей не единственный пострадавший. Однако, данную информацию в Московском метрополитене не подтверждают. И в правоохранительные органы заявления о том, что в метро иглы вонзаются в кожу пальцев, не поступали.

Напомним, пару лет назад в СМИ появились сообщения о необычных происшествиях. Сев в кресло в кинотеатре, зритель вдруг чувствовал укол, после чего находил в сиденье иглу шприца и записку: "Поздравляем, вы только что заразились вирусом иммунодефицита человека". Иглы также находили в общественном транспорте.

Начавшись во Франции, эта беда распространилась во многих странах. Некоторые случаи были подтверждены французскими властями официально, иногда на иглах действительно находили ВИЧ.

В 2006 году в Киевский центр профилактики и борьбы со СПИДом обратились 12 человек, при различных обстоятельствах уколотых иглами от шприцев. Они опасались, что могли быть заражены ВИЧ. Как пишут "ФАКТЫ", все эти случаи были однотипны. В людном месте (метро, автобус, остановка трамвая) неизвестный вонзал в женщину шприц и убегал. Пострадавшие прошли курс профилактического лечения и тест на ВИЧ. У всех, к счастью, результат был отрицательным.

Совсем недавно, в 2015 году в Воронеже мужчина расклеивал провокационные листовки с содержанием, которое можно оценивать как экстремистское. На обратной стороне были прикреплены бритвы, которые резали пальцы, если кто-то пытался снять эту бумажку с текстом. Таким образом молодой человек мстил любителям срывать чужие стикеры и объявления.

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