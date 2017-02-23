Блинами на Масленицу москвичей накормит робот-блинопек

Робота, который умеет выпекать блины создали в Москве к празднованию Масленицы. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.



Робот-блинопёк на ВДНХ

Механический "повар" по имени "блинобот" установлен в павильоне № 2 на ВДНХ. На данный момент он специализируется только на приготовлении блинчиков, однако к лету андроид также "научится" смешивать коктейли и подавать мороженое.

Как отметили в пресс-службе ВДНХ, сейчас "начинающий" робот выпекает только пять блинчиков в час, однако в скором времени его производительность возрастет. Пока же "блинобот" будет готовить только в присутствии экскурсовода или сотрудника "Робостанции".

А в Москве уже вовсю праздную Масленицу. Праздничные мероприятия начались 20 февраля и будут продолжаться до конца месяца. Жители и гости столицы могут отведать блинов, горячих и вкусных, выпить чаю из дымящегося самовара, принять участие в развеселых народных забавах и сжечь огромное чучело - чтобы увидеть, наконец, весеннее солнышко.

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