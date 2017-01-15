В Москве продлили штормовое предупреждение

Действие штормового предупреждения, объявленного 14 января, синоптики продлили и на сегодняшний день. "До 16 часов в Москве и ТиНАО, а также в Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель", - сообщил представитель Гидрометцентра.

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Экстренное предупреждение объявлено вчера из-за мокрого снега, метели и усиления ветра.с порывами до 13-18 м/с. "В условиях непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта; ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП и случаев травматизма населения", - сообщили ТАСС в пресс-службе московского главка МЧС.

Ранее утром МЧС разослало москвичам смс-сообщения, в которых говорилось о то, что Москву сегодня накроют мокрый снег и сильный ветер.

Спецтехника начала сплошное прометание улиц Москвы для ликвидации последствий снегопада, начавшего в ночь с 14 на 15 января. Как сообщил журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, снег будет идти до утра 16 января, выпадет от 3 до 8 см снега.

"Специализированная техника в 09:00 мск вышла на прометание улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий с последующей обработкой противогололедными материалами", - отметил Бирюков. По его словам, коммунальные службы взяли под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Погоду в столичном регионе определяют атмосферные фронты циклона. Средняя суточная температура превышает норму почти на 8 градусов. Сейчас в городе минус 2 градуса, понижение температуры начнется с ночи с 15 на 16 января.

Между тем в аэропортах Московского региона уже задержано около 40 авиарейсов и столько же отменено вовсе. Большинство из них - в Шереметьево. Предполагается, что полеты было решено отложить в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По состоянию на 10:15 мск в Домодедове отменено шесть рейсов, еще 14 будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве задержано 36 рейсов, еще 30 рейсов выполняться не будет. В аэропорту Внуково все рейсы будут выполнены по расписанию.

А в московском Домодедово самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Об этом в воскресенье сообщил источник в экстренных службах, передает «Интерфакс». Столкновение произошло перед вылетом Ан-148 в Саратов. Никто из пассажиров не пострадал, их эвакуировали. Добавим, у самолета поврежден подкрылок. Воздушное судно заменили на другое. Согласно предварительным данным, столкновение произошло из-за нарушения схемы управления самолетом на рулежной дорожке. Инцидент произошел накануне.