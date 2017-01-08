В Подмосковье температура опустилась ниже минус 36 градусов

Температура в Московской области этой ночью пересекла отметку в минус 36 градусов. Морозы сохранятся в Москве в ближайшие сутки, но уже во вторник потеплеет до -8 градусов.

"Холоднее всего этой ночью было в Клину — минус 36,2 градуса", — сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

В самой столице было немного теплее, чем накануне: по данным на шесть часов утра в Москве было -27,7 градуса, что выше почти на два градуса температуры 7 января, когда фиксировались -29,4 градуса.

"Морозы будут продолжаться, сегодня и завтра еще холодно. Предстоящей ночью в Москве -26, -28 градусов, по области -25, -30 градусов, местами до 33 градусов ниже нуля", — отметил специалист центра. Днем станет немного теплее: -19, -21 градус в столице и -18, -23 градуса по области, местами до -28 градусов. Во вторник погода будет меняться, и регион окажется на южной периферии циклона, отмечают синоптики.

"Облачно с прояснениями, местами слабый снег и уже будет теплее: -18, -23 градуса ночью и -8, -13 градусов мороза в дневные часы", — добавили в "Фобосе".

В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково задержаны 34 рейсов и 37 - отменены. По состоянию на 11:35 (мск) в Домодедово отменены 4 рейса и 16 задержано. В Шереметьево - 31 отмена, и 18 рейсов задержано. В аэропорте Внуково отменено два рейса.

Отметим, зима в этом году будет самой холодной во всех странах планеты. Причем, не только в этом году, но и на протяжении 60-летнего цикла. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Такие погодные явления специалисты связывают с нарушением движения воздушных масс. Снегопадами и бурями, которые уже бушуют в некоторых регионах России, мы обязаны циклонам с юга. За ними ожидаются холодные массы арктического воздуха.

Председатель президиума тюменского научного сообщества СО РАН, академик Владимир Мельников пояснил, что на Земле идут процессы как глобального потепления, так и похолодания. Речь идет о цикличности климата.

Он отметил: "Эти циклы разной периодичности. Они накладываются друг на друга и вызывают колебания погоды. Эти наложения и приводят к броскам температуры вверх и вниз".

Суровую зиму также предсказывали и в 2014 году. В прошлый год уральские реки замерзли раньше срока впервые за 20 лет. И впервые за 40 лет застыли от стужи главные куранты Магнитогорска.

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