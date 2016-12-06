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Уполномоченная по правам человека в Москве: задачи и цели - Прямой эфир Pravda.Ru

Россия » Центр » Москва

В прямом эфире Pravda.Ru - Татьяна Потяева, Уполномоченная по правам человека в Москве.

Должность Татьяны Александровны предполагает самый широкий спектр интересов. В зону ее ответственности входит и социальная защита населения, и условия содержания заключенных в СИЗО на территории города Москвы, и экология, и охрана здоровья населения, и даже проблема городских парковок в том случае, если это каким-либо образом ущемляет права москвичей. 

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Уполномоченная по правам человека в Москве: задачи и цели
Темы Москва Татьяна Потяева Уполномоченная по правам человека
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