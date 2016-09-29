Жительница Иваново арестована за видеоролик, оправдывающий терроризм

Жительнице города Иваново грозит до пяти лет лишения свободы за публичное оправдание террористического акта.

Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

"По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемая в своей учетной записи на сайте "ВКонтакте" умышленно разместила в открытом доступе видеоролик и прикрепленную к нему в комментариях видеозапись, содержащую высказывания, оправдывающие совершение террористического акта", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ивановской области ТАСС.

Следствие считает, что обвиняемая хотела как можно шире растиражировать видеозапись. Возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под стражей. Максимальное наказание за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма — пять лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Москве судили студентку медуниверситета по обвинению в экстремизме и публичном оправдании терроризма. Как сообщает Интерфакс, за посты в социальной сети ее приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания девушка доказывала, что у нее не было никакого умысла агитировать пользователей социальной сети. По словам обвиняемой, ее страничка закрыта для публичного доступа и информацию могут видеть только друзья, которых она добавляет ​редко, поэтому их мало.

Перепост публикаций, ставший причиной уголовного дела, девушка объяснила тем, что просто интересуется темами вокруг ислама и хотела сохранить посты, чтобы прочитать их потом. Позже она сама, без чьих-либо указаний их удалила.

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