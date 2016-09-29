Жительнице города Иваново грозит до пяти лет лишения свободы за публичное оправдание террористического акта.
"По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемая в своей учетной записи на сайте "ВКонтакте" умышленно разместила в открытом доступе видеоролик и прикрепленную к нему в комментариях видеозапись, содержащую высказывания, оправдывающие совершение террористического акта", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ивановской области ТАСС.
Следствие считает, что обвиняемая хотела как можно шире растиражировать видеозапись. Возбуждено уголовное дело. Сейчас женщина находится под стражей. Максимальное наказание за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма — пять лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Москве судили студентку медуниверситета по обвинению в экстремизме и публичном оправдании терроризма. Как сообщает Интерфакс, за посты в социальной сети ее приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей.
В ходе судебного заседания девушка доказывала, что у нее не было никакого умысла агитировать пользователей социальной сети. По словам обвиняемой, ее страничка закрыта для публичного доступа и информацию могут видеть только друзья, которых она добавляет редко, поэтому их мало.
Перепост публикаций, ставший причиной уголовного дела, девушка объяснила тем, что просто интересуется темами вокруг ислама и хотела сохранить посты, чтобы прочитать их потом. Позже она сама, без чьих-либо указаний их удалила.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.