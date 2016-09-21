Компания "Нестле" отметила 20-летие фабрики мороженого в Жуковском

Производству "Нестле" в Жуковском 19 сентября исполнилось 20 лет. В честь юбилея компания пригласила представителей федеральных и региональных СМИ на пресс-конференцию и провела экскурсию по фабрике мороженого.

В июне 1996 года "Нестле" в России и ОАО "Жуковский хладокомбинат" создали ООО "Нестле Жуковское Мороженое" как совместное предприятие "Нестле С. А." Швейцария и ОАО "Жуковский хладокомбинат".

Сегодня на фабрике в Жуковском работает более 450 человек. Максимально возможный объем производства фабрики составляет порядка 50 миллионов литров мороженого в год. На фабрике производят продук-цию для реализации на территории России и стран СНГ под брендами 48 КОПЕЕК, БонПари, Extreme, Max-ibon,"Мега" и другие.

Фабрика в Жуковском недавно стала частью новой компании Froneri, которая создана в результате глобаль-ного соглашения между компаниями "Нестле" и R&R (ведущим британским производителем мороженого) в апреле 2016 года. Новая компания имеет далеко идущие планы в России с целью дальнейшего развития динамично развивающейся категории мороженого, основываясь на взаимодополняемых конкурентных преимуществах и инновационных технологических наработках двух компаний. Потребителям в России и СНГ, как и прежде, будет доступно полюбившееся мороженое высокого качества.

В пресс-конференции по случаю юбилея фабрики в Жуковском приняли участие: Андрей Бадер, Член прав-ления, Директор по корпоративным делам "Нестле" в России и Евразии; Галина Богданович, Директор бизнеса Мороженое; Айгуль Бадртдинова, Директор фабрики мороженого "Нестле" в Жуковском. Со сто-роны администрации города мероприятие посетил Леонид Юрьевич Тарасов, Заместитель главы администрации городского округа Жуковский.

Андрей Бадер, член правления, директор по корпоративным вопросам "Нестле" в регионе Россия и Евразия отметил: "Общий объем инвестиций "Нестле" в развитие и модернизацию этой фабрики на сегодняшний день составляет более 1,06 млрд рублей. Успешное внедрение инновационных технологий позволяет нам производить широчайший ассортимент высококачественного мороженого — около 50 наименований продукции, предназначенной для потребителей в России и странах СНГ. Создание новой компании Froneri позволит нашей фабрике и в будущем оставаться двигателем роста в рамках быстро развивающейся категории мороженого".

"Мы гордимся тем, что уже 20 лет российские потребители выбирают наши бренды. Вместе с тем мы учитываем, что вкусы меняются, и выпускаем не только традиционные сорта мороженого, но и новинки. В этом году мы запустили новый вкус Extreme "Мята-Шоколад" и Эскимо Пломбир в клюквенном морсе. Сегодня "Нестле" уверенно занимает лидирующие позиции на рынке мороженого с долей порядка 20% в Москве и Санкт-Петербурге в канале современной торговли по данным Nielsen", — отметила Галина Богданович, Директор бизнеса Мороженое компании "Нестле" в регионе Россия и Евразия.

В ответном приветственном слове Леонид Тарасов, Заместитель руководителя администрации город-ского округа Жуковский поздравил фабрику и ее коллектив с юбилеем и от имени своих коллег пожелал филиалу дальнейших успехов: "Производство "Нестле" дало своим работникам уверенность и перспек-тиву, а также — и это немаловажно, — возможность работать рядом с домом. За прошедшие 20 лет филиал "Нестле" в Жуковском сумел развить и укрепить свой потенциал, расширить производство, зарекомендовать себя надежным партнером в бизнесе и проверенным другом для всех потребителей вашей продукции".

"Вот уже 20 лет мы производим мороженое и гордимся быть частью традиции, которая уже не одно десятилетие собирает за столом целые семьи. Сегодня на фабрике работает более 450 сотрудников, некоторые из них — с 1996 года. Я искренне горжусь лояльностью и слаженной работой нашей команды и уверена, что мы вместе сможем достичь еще больших высот", — отметила Айгуль Бадртдинова, Директор фабрики мороженого "Нестле" в Жуковском.

По окончании пресс-конференции гости посетили производство фабрики, где смогли своими глазами увидеть, как производится мороженое "Нестле", столь любимое миллионами потребителей.﻿

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