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Источник Правда.Ру

Россия не закроет небо над Крымом из украинских "учений"

Россия

Россия не будет закрывать воздушное пространство над Крымом, полетам над полуостровом ничего не угрожает. Об этом говорится в сообщении Росавиации, распространенном вечером 29 ноября.

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Между тем, отмечается, что Киев установил новые запретные зоны для полетов над Черным морем — над нейтральными водами и территориальными водами России к югу от Крыма.

"Причина установления новых опасных зон в НОТАМах не указана", — говорится в сообщении на сайте Росавиации.

"Тем самым украинская сторона предприняла очередную необъяснимую попытку "влезть" в суверенное воздушное пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 километров) со стороны нейтральных вод", — добавили в ведомстве.

При этом Украина не согласовала свои действия об установлении опасных зон над нейтральными водами с государственной корпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации.

"Росавиация информирует о том, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Симферополем и другими городами России, гарантирована", — отметили в Росавиации.

"Очевидно, что политически мотивированные действия украинской стороны переходят за грань разумного и носят исключительно провокационный характер", — добавили в ведомстве.

Как сообщала "Правда.Ру", 25 ноября стало известно, что Украина приняла решение провести стрельбы в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. При этом страна нарушила все международные соглашения.

Решение она приняла в одностороннем порядке, без согласования с Москвой. Киев издал авиационное уведомление об активировании опасных зон в небе над Симферополем в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, постоянные провокации Киева создают проблемы не только России.

"Украина может мечтать о разном, но Украина не является независимым государством. С этой точки зрения их провокации понятны, но они создают проблему всем: европейцам, американцам. Полагаю, что пока сейчас междувластие в Вашингтоне, они могут проявить некую самодеятельность. При этом, совершенно понятно, что Россия технически может их ракеты перехватывать на территории Крыма. Пойдет ли на это Россия, я не знаю. Но техническая возможность по перехвату есть", — сказал политолог "Правде.Ру".

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