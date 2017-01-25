Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"

Фото: mil.ru

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов", возвращающийся от берегов Сирии в Россию, "кораблем позора".

"Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа", — цитирует министра издание "Дейли телеграф".

Фэллон добавил, что слежка будет продолжаться "в рамках постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании", передает ТАСС.

Напомним, в октябре прошлого года авианосная группа Северного флота прошла вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали британские боевые корабли — эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд". Позже в Британии отметили, что намерены сопровождать российскую авианосную группу и на ее обратном пути из Сирии в Россию.

Как накануне сообщали СМИ, операция по сопровождению российских военных кораблей обошлась Великобритании почти в 1,4 миллиона фунтов, сообщает британское издание The News.

Журналисты The News воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили у властей данные о стоимости операции. Как оказалось, слежка за российскими кораблями обошлась в 1,394 миллиона фунтов. В эту сумму входит, среди прочего, зарплата персонала и расходы на топливо.

А сегодня стало известно, что корабли авианосной ударной группы Северного флота во главе с авианосцем "Адмиралом Кузнецовым" в проливе Ла-Манш (Английский канал) по пути на базу в Североморск встретила группа кораблей НАТО, в составе которой есть вертолетоносец.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные международной Автоматической идентификационной системы. Отмечается, что количество кораблей НАТО превышает состав российской авианосной группы.

За кораблями России следят не менее шести кораблей, в том числе британский фрегат "Сент-Олбанс", португальский фрегат "Бартоломеу Диаш", нидерландский патрульный корабль "Гронинген", норвежский фрегат "Руаль Амундсен", британский десантный вертолетоносец "Оушен" и вспомогательный немецкий корабль "Шпессарт".

Как передавала Правда.Ру, в начале января Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Первой зону конфликта покинула авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Летчики морской авиации за два месяца участия российской корабельной авианосной группы ВМФ РФ в Сирии выполнили 420 боевых вылетов и уничтожили 1252 объектов террористов, сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов. Он добавил, что боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота РФ.

К слову, в Сирии заявили, что без помощи российских кораблей, с террористами справиться бы не удалось.

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