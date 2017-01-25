Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"

Россия

 

358702.jpeg
Фото: mil.ru

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов", возвращающийся от берегов Сирии в Россию, "кораблем позора".

"Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа", — цитирует министра издание "Дейли телеграф".

Фэллон добавил, что слежка будет продолжаться "в рамках постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании", передает ТАСС.

Напомним, в октябре прошлого года авианосная группа Северного флота прошла вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали британские боевые корабли — эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд". Позже в Британии отметили, что намерены сопровождать российскую авианосную группу и на ее обратном пути из Сирии в Россию.

Как накануне сообщали СМИ, операция по сопровождению российских военных кораблей обошлась Великобритании почти в 1,4 миллиона фунтов, сообщает британское издание The News.

Журналисты The News воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили у властей данные о стоимости операции. Как оказалось, слежка за российскими кораблями обошлась в 1,394 миллиона фунтов. В эту сумму входит, среди прочего, зарплата персонала и расходы на топливо.

А сегодня стало известно, что корабли авианосной ударной группы Северного флота во главе с авианосцем "Адмиралом Кузнецовым" в проливе Ла-Манш (Английский канал) по пути на базу в Североморск встретила группа кораблей НАТО, в составе которой есть вертолетоносец.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные международной Автоматической идентификационной системы. Отмечается, что количество кораблей НАТО превышает состав российской авианосной группы.

За кораблями России следят не менее шести кораблей, в том числе британский фрегат "Сент-Олбанс", португальский фрегат "Бартоломеу Диаш", нидерландский патрульный корабль "Гронинген", норвежский фрегат "Руаль Амундсен", британский десантный вертолетоносец "Оушен" и вспомогательный немецкий корабль "Шпессарт".

Как передавала Правда.Ру, в начале января Минобороны РФ приступило к сокращению группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Первой зону конфликта покинула авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Летчики морской авиации за два месяца участия российской корабельной авианосной группы ВМФ РФ в Сирии выполнили 420 боевых вылетов и уничтожили 1252 объектов террористов, сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов. Он добавил, что боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота РФ.

К слову, в Сирии заявили, что без помощи российских кораблей, с террористами справиться бы не удалось.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Дымовая завеса": в чем секрет "Адмирала Кузнецова"?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Слоеный салат с черносливом
Рецепты
Слоеный салат с черносливом
Яблоки способствуют долголетию
Здоровье
Яблоки способствуют долголетию
Комментарии
Актуальная аналитика
Воспитание
Быстрое чтение проложит путь к миллиардам
Производство
Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП
Советское наследие
Не знаешь истории — готовься к войне
Читательский топ
Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Валютные качели: Сколько будет стоить рубль?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой

После странной истории с использованием ВКС России военного аэродрома в Хамадане (Иран) стало абсолютно ясно, что полного доверия Тегерану быть не может. События последних дней только усиливают это впечатление. Российско-иранские противоречия проявляются уже не только вокруг Сирии, но начинают влиять и на отношения РФ с США. А это уже серьезно.

Иран становится большой проблемой
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Экономика
Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Криминал
У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль
Происшествия
После телефонного разговора банковская карта жительницы Чебоксар опустела
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Ольга Таболина Промышленный шпионаж способен значительно влиять на рост ВВП Ольга Таболина Саид Гафуров Не знаешь истории — готовься к войне Саид Гафуров Любовь Степушова Сербия ведет двойную игру? Любовь Степушова
Комментарии
o polyhronov Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В США назвали старушек за 70 лучшими любовницами
Сергей Емельянов Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Новосельцев Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Сергей Кравцов(Mail.Ru) "Ай, Моська!": Экс-президент Латвии оскорбила лидеров России и США
Zbyněk Machálek Не знаешь истории — готовься к войне
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В литовском баре разборки "из-за Путина" закончились убийством и резней
Валерий Онистратенко(Google) Как величали советских правителей
Сергей Малмыгин Вооруженные заемщики станут сюрпризом для коллекторов-вышибал
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?