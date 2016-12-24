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Источник Правда.Ру

Густой туман заставил самолеты, летевшие в Крым, сесть в Сочи, Краснодаре и Минводах

Россия

На запасных аэродромах в Краснодарском и Ставропольском крае вынуждены были приземлиться несколько самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга, летевшие в Симферополь. Причиной этому стал густой туман, накрывший крымский аэропорт.

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Фото: AP

Об этом сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев.

"Рейс №401 авиакомпании "Оренбуржье", который направлялся в Симферополь, приземлился на запасной аэродром в Краснодаре. Рейс компании Red Wings №303 приземлился в Сочи, рейсы №6894 и №6143 авиакомпании "Россия" оба находятся на запасном аэродроме в Сочи. Рейс №1620 авиакомпании "Аэрофлот" приземлился на запасном аэродроме в Минеральных водах", — сказал Лаптев.

Помимо этих рейсов в Сочи оказались самолеты "Аэрофлота" (рейс №1636) и компании "ВимАвиа" (рейс №343). Они вскоре намерены вылететь в Симферополь, так как синоптики дают "окно" для их приема.

"Однако в целом прогноз метеорологи дают не очень благоприятный – ограниченная видимость, туман. Это может повлечь задержки приема воздушных судов и как следствие – задержку на отправление", — сказал Лаптев.

В аэропорту ожидают, что вылет некоторых вечерних рейсов из Москвы в Симферополь может быть также отложен из-за погодных условий в Крыму.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, из-за плохих погодных условий сегодня несколько часов не работала и Керченская переправа: опустившийся густой туман сделал видимость почти нулевой.

"У природы нет плохой погоды..." Скажите это тем, кто вынужден считать минуты до посадки в теплый салон автобуса, тем, кто прыгает на одной ноге, пытаясь согреться в условиях зимнего хаоса. Для всех нас без исключения животрепещущей темой, особенно зимой, является погода и ее прогноз. С какой долей вероятности можно определить, что день грядущий нам готовит? Возможен ли верный прогноз погоды и на какой период времени? Об этом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды "Фобос":

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Темы Крым туман Симферополь плохая погода
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