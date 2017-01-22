Роспотребнадзор: отравлений алкоголем на Новый год стало меньше

На треть, по сравнению с прошлым годом, снизилось число отравлений алкоголем в прошедшие новогодние праздники благодаря запрету на продажу некоторых спиртосодержащих веществ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в воскресенье.

По данным ведомства, в предыдущие новогодние праздники было зарегистрировано свыше 2,5 тысяч отравлений алкоголем, из которых 641 закончилось летальным исходом. В нынешние новогодние праздники было зафиксировано порядка 1,7 тысячи отравлений, из которых 228 – с летальным исходом.

"Таким образом, в результате запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33%, и сократить количество летальных случаев на 65%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2012 по 2015 годы ежегодное число алкогольных отравлений в среднем составляло около 2,5 тысяч случаев, из них с летальным исходом – порядка 600.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, продающих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. По данному факту СК РФ завело уголовное дело, ведется расследование. Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, о том, что потребление алкоголя среди россиян существенно снизилось, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на посвященной здоровью дискуссионной площадке съезда "Единой России".

По ее словам, при норме Всемирной организации здравоохранения в 8 литров чистого спирта на человека в год в нашей стране достигли отметки в 10 литров, передает ТАСС.

Напомним, ранее Минздрав РФ разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, в котором одной из мер предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам РФ в возрасте до 21 года.

О том, как сделать водку наименее привлекательной для россиян, рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Действовать, по его словам, нужно по аналогии с сигаретными пачками - обклеить бутылки страшными картинками и предупреждениями.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить политику повышения цен на водку. Кроме того, по словам Онищенко, в будущем водку можно, как и сигареты, закрывать на прилавках.