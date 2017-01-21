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Источник Правда.Ру

Стало известно, до каких времен "Искандеры" будут оставаться в Калининграде

Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телерадиокорпорации Би-би-си, что невозможно вывести российские ракеты из Калининграда, пока ракеты НАТО остаются в Европе.

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Источник фото: архив Правды.Ру

"Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте", — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, осенью "Искандеры" разместили в Калининградской области. Это стало ответом на развёртывание американских ПРО в Европе. Из-за этого Россия будет вынуждена задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления.

Тогда представитель госдепа Джон Кирби заявил, что США призывают Россию не размещать "Искандеры" и комплексы С-400 в Калининградской области. По словам Кирби, это угрожает европейской безопасности. Пресс-секретарь госдепа рассказал, что Россия вот уже 20 лет обещает разместить "Искандеры" в Калининграде. Каждый раз это было ответом на разные ситуации в Европе. Ни одна из них, по мнению Кирби, такой реакции не требовала.

Кстати, после размещения комплексов в Калининграде к российским границам стали чаще наведываться разведывательные самолеты НАТО. Правда.Ру сообщала о нескольких таких случаях.

В Минобороны России позже подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал", более того, "один "Искандер" был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата".

"Искандер" предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность действия модификации "Искандер-М" составляет до 500 км. Добавим, Правда. Ру также сообщала, что в начале этого года небо над Крымом прикрыли С-400.

"Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство", — сказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. По словам представителя пресс-службы ЮВО, данная система "на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны".

ЗРК С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения.

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