Крым не собирается проводить референдумы для Запада

Крым не станет доказывать свою территориальную принадлежность к России новой администрации избранного президента США Дональда Трампа даже в обмен на снятие санкций. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

На полуострове с принадлежностью определились еще весной 2014 года, однако, администрация Барака Обамы считала, что РФ якобы "аннексировала" полуостров, а будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате заявил, что признать присоединение Крыма к России Белый дом может только при наличии соглашения, которое уважало бы интересы Украины.

"Не понимаю, почему крымчане должны что-то доказывать американцам. Мы свой выбор сделали в марте 2014 года. Полуостров де-факто и де-юре является российским. Это никак не зависит от позиции иностранных политиков и государственных деятелей. По словам нашего президента, вопрос территориальной принадлежности Крыма "исторически закрыт"", — сказал "Известиям" Сергей Аксенов.

По его словам, если Вашингтон признает Крым российским, то он всего лишь признает реальность. "Иностранные журналисты и наблюдатели имели все возможности убедиться, что это было абсолютно свободное волеизъявление граждан. Другой вопрос — как они подавали информацию. Избранный президент США уже имел возможность убедиться, насколько лживыми и предвзятыми могут быть даже ведущие СМИ. Я уверен, что и на Украине значительная часть народа понимает и принимает выбор крымчан. Но в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение. Надо расчищать пропагандистские завалы, созданные лживыми СМИ и политиками-русофобами вокруг ситуации на полуострове", — заявил глава Республики Крым.

Напомним, в марте 2014 года, по итогам проведенного общенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России. За воссоединение с Россией проголосовало 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев. Закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также указ об образовании Крымского федерального округа президент России Владимир Путин подписал 21 марта 2014 года.

Все это время Киев продолжает считать Крым "своей, но временно оккупированной территорией", при этом не гнушаясь самых разных провокаций по отношению к жителям Республики. В ответ на притязания Украины, Россия заявляла, что жители Крыма стали россиянами по собственной воле, вполне демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно, и выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов.

Ранее депутат Госдумы, бывший прокурор полуострова Наталья Поклонская заявила, что Крым уже давно признан европейскими политикам устно, однако "заокеанский хозяин не велит им идти дальше".

14 октября в Крым прибыла крупная делегация депутатов региональных советов и представителей делового сообщества Италии. Ранее региональные советы четырех итальянских провинций — Тосканы, Ломбардии, Венето и Лигурии — приняли резолюции с призывом отменить антироссийские санкции. Также в трех северных областях Италии — Венето, Лигурии и Ломбардии были приняты документы, в которых местные депутаты призвали правительство страны признать Крым российской территорией, а также двигаться в направлении смягчения санкции.

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