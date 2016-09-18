По всей России более 49 тысяч подсудимых, содержащихся в следственных изоляторах, проголосовали на специальных избирательных участках к полудню по московскому времени.
"Голосование подозреваемых и обвиняемых проводится на 292 избирательных участках. На день проведения выборов в учреждениях уголовно-исполнительной системы указанных территориальных органов ФСИН России содержалось более 75 тысяч человек, обладающих избирательным правом. По состоянию на 12 часов по московскому времени, в голосовании приняли участие 49 тысяч человек, содержащихся под стражей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН России.
К полудню явка составляет 65%. В учреждениях 28 территориальных органов ФСИН России голосование завершено. На избирательных участках, созданных в местах содержания под стражей, осуществляли контроль за ходом голосования 193 наблюдателя, в том числе пять международных наблюдателей от ОБСЕ.
Как сообщили во ФСИН, 18 сентября избирательные участки в местах содержания под стражей посетили 15 уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.
Напомним, в единый день голосования 18 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. Помимо этого, в семи субъектах РФ выбирают губернаторов, а в 39 российских регионах — депутатов законодательных собраний. Всего же сегодня пройдет более 5300 выборов различного уровня. Избирательные участки открылись на всей территории страны — всего их 95836.
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