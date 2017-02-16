Рублю предрекают стремительное падение

Официальный курс рубля может съехать вниз, и произойдет это, вполне возможно, в ходе сегодняшней индексной сессии.

Таким образом российская валюта отыгрыет вчерашнюю встречу президента России Владимира Путина и главы Минэкономразвития Максима Орешкина, темой которой было чрезмерное укрепление рубля.

Такое мнение высказал в интервью "Российской газете профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец. Однако, говорит он, возможно рубль бы упал и без этой встречи: слишком долго он укреплялся. А само укрепление профессор связывает с продажей фондами валюты в рамках операций "кери-трейд". Можно предположить, что есть еще и третья причина - кто-то мог играть против нацвалюты. Но такая вероятность низка, всего около 1-2 процентов.

По словам Хейфеца, произойти падение может по нескольким причинам. «Курс при текущих ценах на нефть, заложенный в бюджете - выше. Чем рубль крепче, тем дыра в бюджете больше. Вторая причина - конкурентоспособность при крепком рубле нашей промышленности ниже, меньше доходов получают и наши основные экспортеры. Третья причина - ухудшаются торговый и в итоге платежный баланс, так как растет импорт», - рассказал Хейфец. Поэтому Минфин и принял решение о покупке валюты. Однако объем покупок пока оказался недостаточным.

Как сообщала "Правда.Ру", необычное укрепление рубля, а как известно, 14 февраля курс российской валюты достиг максимума 2015 года, обеспокоило Минфин и привлекло внимание Кремля. Дело в том, что скупка валюты должна была ослабить рубль, однако происходит обратное, вопреки фундаментальным факторам.

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