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Источник Правда.Ру

NYT: Россия "тайно" разместила ракеты на своей территории

Россия

Россия "тайно" развернула новые крылатые ракеты, передает The New York Times. Ссылаясь на источники в администрации президента США, газета обвиняет Россию в нарушении международного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года.

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Фото: mil.ru

Как заявили в Белом доме, теперь у Москвы России есть два дивизиона запрещенных договором крылатых ракет. Один из них по-прежнему находится на испытательном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, другой, по словам высокопоставленного собеседника газеты, в декабре 2016 года был переброшен на другую военную базу, какую — не уточняется.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", осенью "Искандеры" разместили в Калининградской области. Это стало ответом на развёртывание американских ПРО в Европе. Из-за этого Россия будет вынуждена задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления.

Тогда представитель госдепа Джон Кирби заявил, что США призывают Россию не размещать "Искандеры" и комплексы С-400 в Калининградской области. По словам Кирби, это угрожает европейской безопасности. Пресс-секретарь госдепа рассказал, что Россия вот уже 20 лет обещает разместить "Искандеры" в Калининграде. Каждый раз это было ответом на разные ситуации в Европе. Ни одна из них, по мнению Кирби, такой реакции не требовала.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телерадиокорпорации Би-би-си, что невозможно вывести российские ракеты из Калининграда, пока ракеты НАТО остаются в Европе.

"Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте", — отметил он.

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