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Источник Правда.Ру

На всякий случай: Небо Крыма прикрыли С-400

Россия

Вооруженный С-400 "Триумф" зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство в Республике Крым. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе Южного военного округа.

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Фото: mil.ru

"Это поистине масштабная система заступает на боевое дежурство", — сказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. По словам представителя пресс-службы ЮВО, данная система "на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга нашей страны".

ЗРК С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система ПВО С-400 "Триумф" поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение на системы ПВО С-400, тренировочные пуски ракет прошли в августе в рамках учения "Кавказ-2016".

Напомним, осенью комплексы С-400 разместили в Калининградской области. Это стало ответом на развёртывание американских ПРО в Европе. Из-за этого Россия будет вынуждена задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления.

Тогда представитель госдепа Джон Кирби заявил, что США призывают Россию не размещать "Искандеры" и комплексы С-400 в Калининградской области. По словам Кирби, это угрожает европейской безопасности. Пресс-секретарь госдепа рассказал, что Россия вот уже 20 лет обещает разместить "Искандеры" в Калининграде. Каждый раз это было ответом на разные ситуации в Европе. Ни одна из них, по мнению Кирби, такой реакции не требовала.

Кстати, после размещения С-400 в Калининграде к российским границам стали чаще наведываться разведывательные самолеты НАТО. Правда.Ру сообщала о нескольких таких случаях.

В декабря сверхсовременный С-400 был передан в 1488-ой ракетный полк. С 9 декабря он охраняет Северо-Западные границы России. Это событие восприняли как настоящий праздник, в 1488 зенитно-ракетном полку отмечали юбилей, ведь ровно 30 лет назад на вооружение поступил С-300, и вот сейчас — современная система "Триумф".

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Темы Крым армия оружие вооружение
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