В России дали имена пяти Курильским островам

Пяти Курильским островам дали имена. Указ об этом подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Острова получили имена генералов и государственных деятелей России: генерал-лейтенанта Деревянко, генерал-лейтенанта Гнечко А, государственного деятеля, дипломата Громыко, государственного деятеля, губернатора Фархутдинова и капитана дальнего плавания Щетининой, передает ТАСС.

Как отметил глава Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев, имена, которые появятся на карте, к сожалению, сейчас почти забыты. К примеру, все знают акт о капитуляции Японии, но почти никто не помнит, что он был подписан генералом Кузьмой Деревянко.

Назвать один из островов именем Андрея Громыко предложили в российском МИДе. Анна Щетинина в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего плавания. Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Алексей Гнечко возглавлял подготовку и проведение десантной операции советских войск на северные и средние Курильские острова в августе 1945 года.

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