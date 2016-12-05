Google могут заблокировать после Нового года

Три месяца после наступления нового года даст Роскомнадзор иностранным компаниям, которые владеют новостными агрегаторами для регистрации российского юридического лица.

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Коснется это и корпорации Google. При этом ей, чтобы соответствовать новым российским законам, придется изменить форму присутствия на российском рынке, иначе у надзорных инстанций появятся основания для блокировки новостного ресурса Google на территории России.

На основании мониторинга (или по обращению граждан и организаций) в 2017 году владельцы новостных агрегаторов будут внесены Роскомнадзором в специальный реестр, куда войдут только крупнейшие агрегаторы, трафик которых превышает 1 млн посетителей в сутки.

Такая популярность сегодня только у крупных агрегаторов типа "Яндекса", Google, Mail.ru и некоторых других. Так что, проводить постоянный мониторинг Сети на предмет выявления новых агрегаторов не имеет смысла, достаточно просто держать руку на пульсе, считает представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Иностранным компаниям - владельцам новостных агрегаторов необходимо будет обязательно зарегистрировать юридическое лицо в России, именно на это им и дается три месяца. Таких компаний в России только две: это Google.com и Bing.com.

При этом, Google в России имеет свое юрлицо - ООО «Гугл», но основная сфера работы компании, по данным ЕГРЮЛ, - рекламная деятельность. При этом компания Google Inc неоднократно отмечала, что в России у нее нет официального полноценного представителя.

Bing.com принадлежит корпорации Microsoft, у которой в России есть компания ООО «Майкрософт Рус». По данным ЕГРЮЛ, основные виды деятельности этой компании - «разработка программного обеспечения и консультирование в этой области», «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет». То есть, для того, чтобы выполнить требование закона о новостных агрегаторах, для Bing.com может подойти компания «Майкрософт Рус».

Другое дело - компания Google. Ей либо придется вносить изменения в регистрационные данные ООО «Гугл», либо создавать новую компанию, чтобы соответствовать требованиям закона - рекламная деятельность для этого не подходит.

Три месяца - вполне достаточный срок для регистрации в России нового юрлица, уверены авторы закона о новостных агрегаторов. В противном случае, еслиесли компания Google не зарегистрирует в России юрлицо, к ней могут быть применены штрафные санкции. Крайняя мера - блокировка сайта.

Закон о новостных агрегаторах, принятый летом этого года, вступает в силу 1 января 2017 года. Среди требований, предъявляемых к владельцам агрегаторов - необходимость хранить в течение полугода информацию, которая была размещена агрегатором, и удалять по требованию надзорного ведомства новости, не соответствующие требованиям закона.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 28 ноября истек срок выполнения предписания ФАС России к компании Google прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке. По мнению руководителя исследовательского фонда "Новые медиа" Кирилла Багаева, "Google можно понять, это вопрос их монетизации, они сопротивляются как могут, но это обычные требования антимонопольного законодательства".

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 438,1 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в РФ. Корпорация ограничивала возможность предустановки конкурирующих приложений, так как для работы сервиса Google Play на платформе Android приложения должны быть обязательно установлены на гаджет. Американская корпорация подала иск о признании штрафа недействительным, который в настоящее время рассматривается Арбитражным судом города Москвы.

2 ноября ведомство уже оштрафовало корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели.

Ранее Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства со стороны Еврокомиссии. В частности, речь идет о сервисе контекстной рекламы AdWords. Рекламный бизнес Google получил около 19 миллиардов долларов выручки в 2015 году. Эта сумма составляет около 90 процентов от общей выручки компании. В случае признания Google виновным, компания может получить штраф, измеряемый миллиардами евро, что составляет 10 процентов годовой выручки компании за каждое нарушение.