Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Google могут заблокировать после Нового года

Россия

Три месяца после наступления нового года даст Роскомнадзор иностранным компаниям, которые владеют новостными агрегаторами для регистрации российского юридического лица.

356303.jpeg
Фото: AP

Коснется это и  корпорации Google. При этом ей, чтобы соответствовать новым российским законам, придется изменить форму присутствия на российском рынке, иначе у надзорных инстанций появятся основания для блокировки новостного ресурса Google на территории России.

На основании мониторинга (или по обращению граждан и организаций) в 2017 году владельцы новостных агрегаторов будут внесены Роскомнадзором в специальный реестр, куда войдут только крупнейшие агрегаторы, трафик которых превышает 1 млн посетителей в сутки.

Такая популярность сегодня только у крупных агрегаторов типа "Яндекса", Google, Mail.ru и некоторых других.  Так что, проводить постоянный мониторинг Сети на предмет выявления новых агрегаторов не имеет смысла, достаточно просто держать руку на пульсе, считает представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Иностранным компаниям - владельцам новостных агрегаторов необходимо будет обязательно зарегистрировать юридическое лицо в России, именно на это им и дается три месяца. Таких компаний  в России только  две: это Google.com и Bing.com.

При этом,  Google в России имеет свое юрлицо - ООО «Гугл», но основная сфера работы компании, по данным ЕГРЮЛ, - рекламная деятельность. При этом компания Google Inc неоднократно отмечала, что в России у нее нет официального полноценного представителя.

Bing.com принадлежит корпорации Microsoft, у которой в России есть компания ООО «Майкрософт Рус». По данным ЕГРЮЛ, основные виды деятельности этой компании - «разработка программного обеспечения и консультирование в этой области», «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет». То есть, для того, чтобы выполнить требование закона о новостных агрегаторах, для Bing.com может подойти компания «Майкрософт Рус».

Другое дело -  компания Google. Ей либо придется вносить изменения в регистрационные данные ООО «Гугл», либо создавать новую компанию, чтобы соответствовать требованиям закона - рекламная деятельность для этого не подходит.

Три месяца - вполне достаточный срок для регистрации в России нового юрлица, уверены авторы закона о новостных агрегаторов. В противном случае, еслиесли компания Google не зарегистрирует в России юрлицо, к ней могут быть применены штрафные санкции. Крайняя мера - блокировка сайта.

Закон о новостных агрегаторах, принятый летом этого года, вступает в силу 1 января 2017 года. Среди требований, предъявляемых к владельцам агрегаторов - необходимость хранить в течение полугода информацию, которая была размещена агрегатором, и удалять по требованию надзорного ведомства новости, не соответствующие требованиям закона.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 28 ноября истек срок выполнения предписания ФАС России к компании Google прекратить злоупотребление доминирующим положением на рынке. По мнению руководителя исследовательского фонда "Новые медиа" Кирилла Багаева, "Google можно понять, это вопрос их монетизации, они сопротивляются как могут, но это обычные требования антимонопольного законодательства".

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Google на 438,1 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений в РФ. Корпорация ограничивала возможность предустановки конкурирующих приложений, так как для работы сервиса Google Play на платформе Android приложения должны быть обязательно установлены на гаджет. Американская корпорация подала иск о признании штрафа недействительным, который в настоящее время рассматривается Арбитражным судом города Москвы.

2 ноября ведомство уже оштрафовало корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели.

Ранее Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства со стороны Еврокомиссии. В частности, речь идет о сервисе контекстной рекламы AdWords. Рекламный бизнес Google получил около 19 миллиардов долларов выручки в 2015 году. Эта сумма составляет около 90 процентов от общей выручки компании. В случае признания Google виновным, компания может получить штраф, измеряемый миллиардами евро, что составляет 10 процентов годовой выручки компании за каждое нарушение.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Google закон юрлицо новостные агрегаторы
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как быстро отрастить ногти
Красота
Как быстро отрастить ногти
Как наносить красную помаду
Красота
Как наносить красную помаду
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
Смена вех: Либералы хотят от Европы "более эффективных" санкций
Воспитание
К гендерному прогрессу через общий туалет
Ближний Восток
Яков Кедми: У сирийцев достаточно собственного разума
Читательский топ
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия, Китай и Индия готовят удар по доллару?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
США и Канада
Звонки Трампа иностранным лидерам ужаснули дипломатов
Россия
МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда

Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Украина
На Украине готовят ответ песенному флешмобу "зомбированных кацапов"
Советское наследие
Социальный маразм превратится в расизм?
Происшествия
Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство

Женщина звонила коллектору домой, нашла его родных и писала на его двери нецензурные слова.

Пожилая должница из Перми толкнула коллектора на самоубийство
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Кремль
Посадки еще будут: Почему Путин мало сказал о коррупции
Политика
Вадим Горшенин: 1 декабря был заявлен поворот в приоритетах страны
Происшествия
"Как на войне": Украинские военные жалуются на российский фрегат, отогнавший их от буровой установки
Юрий Носовский К гендерному прогрессу через общий туалет Юрий Носовский Любовь Степушова (Люлько) Опасен ли американский Бешеный пес Любовь Степушова (Люлько) Ольга Таболина Социальный маразм превратится в расизм? Ольга Таболина
Комментарии
Леопольд Порто-Франко Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Ivan Borzenkov Google могут заблокировать после Нового года
vkontakte_152867934 Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
vkontakte_239185404 Иисус в Исламе: не Бог, но Пророк
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Сядет вместо полета: Украинский музыкант искалечил русского диспетчера
Одноклассники_414984445743 Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) К гендерному прогрессу через общий туалет
Николай Сербин(Facebook) Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
Igor R Мигрант изнасиловал и убил дочь сотрудника Еврокомиссии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?