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Источник Правда.Ру

Новый российский "Ил-114" поднимется в воздух в 2019 году

Россия

В 2019 году первый турбовинтовой самолет Ил-114 полностью российского производства поднимется в воздух, поставка машин авиакомпаниям начнется в 2021 году.

Российский Ил-114 будет введен в эксплуатацию в 2019 году
Фото: Fotodom.ru/Фотодом

"Первый вылет обновленного Ил-114 планируется в 2018 году. Надеюсь, что будет использован задел, оставшийся в Ташкенте (ранее Ил-114 выпускался на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова. — Ред.). А первый взлет машины, которая полностью собрана в РФ, должен состояться в 2019-м", — сообщил ТАСС генеральный директор ОАО "Ил" Сергей Вельможкин.

По словам Вельможкина, Ави­а­ци­он­ный ком­плекс име­ни С. В. Иль­ю­ши­на начал работу по оцифровке документации и подготовке технических заданий "для модернизации тех технических решений в этом самолете, которые требуют обновления".

"Потом будет достаточно длительная процедура сертификации, и с 2021 года его начнут поставлять в авиакомпании", — сказал гендиректор "Ил".

"Изначально он проектировался с большой площадью крыла — машина, что называется, "летучая", есть возможность установки дополнительного топливного бака. В результате он сможет проводить в воздухе свыше десяти часов. Конечно, он не заменит Ил-38, но за счет его "летучести" у него есть серьезные преимущества", — пояснил Сергей Вельможкин.

Также на базе Ил-114 предполагается создать медицинский, разведывательный, патрульный и противолодочный самолеты.

Напомним, Ил-114 был разработан в 1980-е, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Сейчас на программу производства Ил-114 в России планируется выделить около 50 миллиардов рублей до 2025 года. А глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что первые поставки этих машин начнутся в 2019 году "с учетом использования тех корпусов, которые есть в наличии".

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Темы Ил-114 авиалинии производство
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