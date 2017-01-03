Аномальные морозы охватят Россию на Рождество

Новогодняя оттепель сменится холодами, запоздавшая зима уже через несколько дней возьмет свое, обещают синоптики. Касается это и столичного региона, и многих других областей страны. В Центральный регион России устремится очень холодный воздух.

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В результате в рождественские праздники температура воздуха понизится до минус двадцати градусов днем, и до минус 25-27 градусов по ночам. Синоптики прогнозируют, что период низких температур продлится в регионе минимум 2-3 дня.Также отмечается, что столь низких температур в рождественские праздники не наблюдалось около 20 лет.

С учетом столь низких температур, которые, однако, могут многих не отпугнуть от рождественских гуляний, глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и чаем.При этом на специальном совещании глава МЧС отметил, что на новогодние праздники в Москву приехало большое количество людей, и в связи с этим попросил "еще раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей".

Помимо этого, глава МЧС России Владимир Пучков, в связи с надвигающимися морозами, потребовал взять объекты ЖКХ в ряде регионов страны под особый контроль.

«Я попрошу еще раз с учетом изменения прогноза погоды в центральной части России и в других регионах просчитать все риски и взять на особый контроль объекты ЖКХ. Энергетика, теплоснабжение и вся система социальной поддержки должны работать стабильно в эти новогодние праздники», — сказал Пучков.

По его словам, не меньше внимания должно уделяться и автодорогам. По словам главы МЧС, во время ухудшения погоды движение должно быть своевременно остановлено.

Владимир Пучков заявил о том, что ежедневно проводится мониторинг более 1,5 тысяч опасных автодорог. В готовности находятся около 5 тысяч стационарных и 615 мобильных пунктов обогрева и питания.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в зимний период подготовлено более 27 тысяч стационарных пунктов временного размещения (ПВР), которые могут вместить при необходимости больше 7,5 миллиона человек, а также 110 мобильных ПВР вместимостью более 17 тысяч человек.

Также глава МЧС обратился к начальнику главного управления МЧС по Москве с предложением развернуть в столице в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и горячим чаем. В столице в ближайшие дни также ожидаются сильные морозы.

Кроме того, Владимир Пучков сообщил, что удовлетворён работой оперативных служб по обеспечению безопасности празднования Нового года, но попросил их не расслабляться.

«Прошло три дня 2017 года. В этот период все оперативные службы отработали на высоком уровне. Но я попрошу не расслабляться», — сказал Пучков, добавив, что в целом новогодняя ночь по всей стране прошла без серьёзных чрезвычайных происшествий.

«Рождество Христово, продолжаются новогодние праздники, люди продолжают отдыхать, а мы работаем», — подчеркнул глава МЧС.

С 3 по 7 января 2017 года МЧС прогнозирует понижение температуры до минус 45 градусов на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В связи с таким прогнозом водителей просят воздержаться от поездок на большие расстояния, сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС. В течение суток в регионе ожидается снег от небольшого до умеренного, метель. Ночью температура опустится до отметки в минус 33-38 градусов, по северным районам - минус 43-48 градусов, по южным - минус 23-28 градусов.

Также аномально низкие температуры обещают синоптики и в Архангельской области. Как сообщает Севгидромет, в период 3 по 10 января в большинстве районов Архангельской области и Архангельске ожидается аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температурой воздуха от климатической нормы на 7 градусов и более в сторону холода (норма -12,-15°, на северо-востоке -16,-18°; г. Архангельск -14,5°). По данным сайта rp5.ru, в среду в столице Поморья ожидается до -27°. В четверг столбик термометра опустится ещё ниже, до -33°, а в пятницу и вовсе до -37°. В субботу потеплеет градусов на 10°, а в воскресенье ожидается до -15°.

О том, что после "языка тепла" который погода показала на новогодние праздники, в Россию вернуться холода, Гидрометцентр предупреждал еще в конце декабря.

По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 6-7 января, по предварительному прогнозу, температура вновь начнёт постепенно повышаться до обычных зимних значений -10... -15 градусов ниже ноля.

Как ранее сообщала Правда.Ру, зима-2017 вообще обещает быть самой холодной за 100 лет. Это предсказал немецкий метеоролог Доминик Юнг, опираясь на свои наблюдения и точные расчеты. Его прогнозы подтверждают представители Американской гидрометеорологической службы.

Причем, зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в следующем году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Такие погодные явления специалисты связывают с нарушением движения воздушных масс. Снегопадами и бурями, которые уже бушуют в некоторых регионах России, мы обязаны циклонам с юга. За ними ожидаются холодные массы арктического воздуха.

Кстати, начало эпохи "суровых зим" предрекли еще в прошлом году. Тогда метеорологи спрогнозировали суровую зиму, причем, не только в 2016 году, но и на протяжении 60-летнего цикла.