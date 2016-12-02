МИД: Крым - не проблема, а Россия. Навсегда

Признавать существование "проблемы Крыма" отказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

На своей странице в Facebook она написала: "На конференции в Риме. Вопрос: Как можно разрешить проблему Крыма? Лавров: Крым - не проблема. Крым - территория Российской Федерации".

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в марте 2014 года, по итогам проведенного общенародного референдума, Крым и Севастополь вошли в состав России. За воссоединение с Россией проголосовало 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

Закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также указ об образовании Крымского федерального округа президент России Владимир Путин подписал 21 марта 2014 года.

Все это время Киев продолжает считать Крым "своей, но временно оккупированной территорией", при этом не гнушаясь самых разных провокаций по отношению к жителям Республики.

В ответ на притязания Украины, Россия заявляла, что жители Крыма стали россиянами по собственной воле, вполне демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. и выбор крымчан, проголосовавших за воссоединение с РФ, нужно уважать, избегая двойных стандартов.

"Нужно уважать выбор людей (в Крыму), не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии", - заявил он в интервью для фильма Оливера Стоуна "Украина в огне", который вышел в эфир телеканала Рен ТВ.

Между тем третий комитет Генеральной ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным вопросам и вопросам культуры принял составленный Украиной проект резолюции о правах человека в Крыму.

В середине ноября прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда решила, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией".

Прокурор также отмечает, что "ситуация на Донбассе указывает уже на прямое военное противостояние между российскими вооруженными силами и армией Украины". Обо всем этом говорится в отчете прокурора о действиях по предварительному расследованию дела "Ситуация на Украине".

Документ прокомментировал глава совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

- Международный уголовный суд (МУС) заявляет, что воссоединение Крыма с Россией является вооруженным конфликтом. С осуждением России, естественно.

Что интересно в этом контексте: расследование проводится по заявлению правительства Украины, которая до сих пор, как, впрочем, и Россия, не ратифицировала статут МУС. Более того, Конституционный суд Украины признал статут Международного уголовного суда не соответствующим Конституции Украины.