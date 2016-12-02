Россия заставит считаться с собой — эксперт

Новую концепцию внешней политики страны одобрил президент России Владимир Путин. Главная мысль концепции - наша страна не приемлет никаких попыток оказать на нее давление.

Ужесточилась в новой концепции и риторика по отношению к США: "Россия не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия...", отмечается в документе.

Прокомментировать новую внешнеполитическую концепцию России Pravda.Ru попросила политолога, директора международных проектов Института национальной стратегии России Юрия Солозобова.

- Какие примеры экстерриториальности применения американского права вы можете назвать? Как бы Россия могла на них жестко среагировать?

- Я считаю, что концепция внешней политики является логичным продолжением развития нашей концепции на укрепление суверенитета России, и здесь мы видим последствия отстаивания суверенитета России, приоритета нашего законодательства внутри РФ.

Не секрет, что Конституция 1993 года рассматривалась тогдашним политическим классом, как временный переходный регламент, и там была внесена статься о том, что международный закон имеет приоритет над российским внутренним законодательством.

Мы уже столкнулись с попыткой вмешательства в наши дела путем введения различных судебных решений, в том числе, по сугубо экономическим делам. Использовались и возможности диктовать условия РФ, заключать договоры, и международные, например, на использование оружейного плутония, которые трактовались неоднозначно нашими западными партнерами.

Здесь же идет и неправомерное толкование договоров о разоружении, или о сдерживании вооружений. Таких как, например, ракеты средней дальности, или стратегически наступательное вооружение. Это все создавало опасный правовой вакуум.

Нынешняя концепция международных отношений закрывает этому дорогу. И Россия не ужесточает риторику, она просто соразмеряет свои возросшие силы, современные возможности.

Мир входит в эпоху, если не новой большой войны, то осознания этой опасности. Европа исчерпала пределы своего расширения, США связаны крупнейшим в своей истории, за последние 70 лет, внутриполитическим кризисом, и не понятно, как он будет разрешен: путем ли внутригражданского какого-то конфликта, или очередным внешним крупным конфликтом.

И для нас фактически международные отношения начинаются с чистого листа. Требуется создать новую систему договоренностей и на международном уровне, и на европейском театре безопасности, если шире говоря, на Евразийском театре.

Проще говоря, мир вступает в переход от однополярного факта, от "фактора американо", который сложился после краха Советского Союза, к формированию многополярного мира. Этот процесс очень сложный, и трудный.

Нас долгое время не признавали за таких партнеров. Не признавали, например, структуры ОДКБ, эквивалентные структуре НАТО, не признавали Евразийский Союз, как субъект переговоров для Евросоюза. Этой всей риторике о неполноценности России должен быть поставлен конец. Мы не делаем акцент на возможности жестких ответов, мы делаем акцент на приоритете нас, как полноправного участника международного договора.

Российская Федерация является полноправным полюсом силы на международной арене, с Россией надо считаться, и это факт закрепляется в нынешней редакции концепции внешней политики.

- Россия также намерена противодействовать военным интервенциями в другие страны, осуществляемые в рамках концепции «ответственности по защите». Как будет препятствовать?

- Я думаю, что России есть место в Совете безопасности, и она уже эффективно пользуется своим правом вето.

Россия на внешней арене заявляется о неприменимости двуличной политики прикрытия и вторжения в чужие дела под предлогом гуманитарных интервенций. Она против политики двойных стандартов, проявляемых сейчас западной коалицией в Сирии, когда в Мосуле можно делать все, что угодно, а в Алеппо ничего делать нельзя.

Мы против того, что сформировавшаяся в послевоенный период и после краха СССР международная машина масс-медиа имела приоритетное право трактовать международное законодательство, происходящее на международной арене с одной "исключительно верной западной точки зрения".

И я думаю, здесь Россия своими возросшими пропагандистскими, международными и силовыми возможностями, даст достойный, если не отпор, то ответ.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня