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Источник Правда.Ру

Тайны дуэли на Черной речке

Культура » Литература » Российская литература

180 лет назад состоялась самая печальная дуэль в российской истории - на Черной речке сошлись Александр Пушкин и Жорж Дантес. О её малоизвестных подробностях, а также о значении Пушкина для мировой культуры в студии Pravda.Ru рассказывает Джулиан Генри Лоуэнфельд - американский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик, считающийся одним из лучших переводчиков произведений А.С. Пушкина на английский язык.

Роль Александра Пушкина для европейской литературы неоднократно отмечалась на Западе. К примеру, в прошлом годуа в столице Хорватии Загребе в день рождения поэта открыли посвященный ему памятник. Работа скульптора Станислава Нечволодова из эстонского города Тарту установлена у входа в парк Бундек на берегу озера. 

Памятник представляет собой метровый бронзовый бюст, водруженный на двухметровом постаменте. Это первый памятник Пушкину в Хорватии. Инициатива его создания принадлежит Международной федерации русскоязычных писателей (МФРП). Местные жители восприняли идею с энтузиазмом. "Власти Загреба и парламентская комиссия - все пошли навстречу нам, мы встретили очень доброе отношение депутатов городского собрания", - сообщил заместитель председателя МФРП Дмитрий Балалыкин. По его словам, это уже не первый памятник поэту, установленный по инициативе организации.

В открытии памятника приняли участие более 200 человек, в том числе мэр Загреба Милан Бандич, экс-президент Хорватии Степан Месич, посол России в Хорватии Анвар Азимов, представители посольств Азербайджана и Казахстана, депутаты городского собрания. Российский посол отметил значимость памятника Пушкину, как символа хороших отношений между Хорватией и Россией.

При этом, как заявил в интервью Pravda.Ru специалист по русской и французской культуре Жан-Бернар Каур Д'Аспри, европейцам предстоит ещё многое открыть для себя в творчестве Александра Пушкина как и во всей литературе нашей страны. "Даже Пушкин, к сожалению, мало известен нашим читателям, за исключением "Капитанской дочки" и пары других произведений. Поэтому мы вынуждены говорить о Достоевском и Толстом, просто потому что мы можем их читать. Они есть. Надо, конечно же, расширить присутствие русской культуры во Франции", - подчеркнул он.

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