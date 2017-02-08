Правда о Вещем Олеге

Евгений Анташкевич - писатель и бывший сотрудник КГБ СССР - в прямом эфире Pravda.Ru рассказывает, как во время работы над своей новой книгой о Вещем Олеге пришел к удивительным выводам.

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