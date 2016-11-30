Иван Охлобыстин стал гражданином ДНР

Актер и режиссер Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, документ ему вручил глава ДНР Александр Захарченко.

Фото: Facebook/Иван Охлобыстин

"Я всегда был ярым сторонником "Русского мира". Я приветствую "Русскую весну". И Донецкая народная республика на данный исторический момент — это оплот "Русского мира", — цитирует РИА Новости Охлобыстина.

После получения паспорта актер заявил, что продолжает оставаться гражданином России и не видит разницы между россиянином и гражданином Донецкой народной республики.

Как сообщает Национальная служба новостей (НСН), церемония вручения паспорта прошла во время брифинга главы ДНР. С просьбой предоставить ему гражданство ДНР, российский актер обратился к Захарченко 29 ноября.

Напомним, в 2014 году власти Украины объявили Охлобыстина персоной нон-грата и запретили все фильмы с его участием. Поводом послужило посещение артистом Донецка и его поддержка самопровозглашенных республик Донбасса. Представитель Госкино Украины Филипп Ильенко обвинил Охлобыстина в намерении "использовать свою аудиторию и медийность" для борьбы против украинского государства.

Отметим, русский мир — концепция международного сообщества, участники которого объединены приверженностью к России и в целом — к русскому языку и культуре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее отметил, что "русский мир" — это одновременно и "украинский мир, и белорусский мир, мир всея Руси", "это мир, который создан через крещение в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа".

Ранее Pravda.Ru писала, служба безопасности Украины запретила въезжать в страну певице Наташе Королевой. Минкультуры Украины также опубликовал список из 83 российских и мировых деятелей культуры, которые, по мнению властей, создают угрозу национальной безопасности Украины. В "черный список" вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

Напомним, в 2014 году было возбуждено уголовное дело против актера Михаила Пореченкова по статье "Участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований". Наказание по данной статье составляет до 12 лет лишения свободы.

Глава государственного агентства по вопросам кино написал на своей странице в Facebook о том, что фильмы и сериалы с Михаилом Пореченковым запрещено показывать на территории Украины. Данное решение было принято в ответ на обращение министерства культуры Украины, Службы безопасности, а также Национального союза кинематографистов. По итогам заседания экспертной комиссии при Госкино было принято решение запретить показ 69 фильмов Пореченкова, а также распространение кинопродукции с ним.

Под запрет попали сериалы "Бандитский Петербург. Барон", 1 сезон "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", а также фильмы "Особенности национальной охоты в зимний период", "Особенности национальной политики", "Ликвидация", "9 рота". Ранее киевские власти запретили ленты "Поддубный", "Белая гвардия" и "Спецназ", передает РИА "Новости".

В свою очередь, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отметил, что популяризация образа Пореченкова на Украине невозможна ввиду "неуважения к независимости украинского государства и достоинства граждан".

Михаил Пореченков 31 октября 2014 года представил в ДНР фильм "Поддубный". По данным СМИ, он посетил ополченцев и попрактиковался в стрельбе из крупнокалиберного пулемета. На следующий день СБУ Украины возбудилиуголовное дело в отношении актера. Как заявил Арсен Аваков, Пореченков стрелял по украинским силовикам.

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