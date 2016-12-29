Российское кино "рвет" западные блокбастеры в мировом прокате

Российские фильмы собрали в международном прокате в два раза больше средств, чем в 2015 году. Как сообщает пресс-служба Роскино, сборы составили $35 миллионов.

Фото: Fotodom.ru/DP

"Сборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 100%. В 2015 году 20 российских фильмов собрали $17 млн, в 2016 году — $35 млн", — приводит РИА Новости сообщении пресс-службы.

По словам гендиректора Роскино Екатерины Мцитуридзе, в последние годы международные рынки стали играть большую роль для кассовых сборов всех стран, включая США. По ее мнению, Россия, увеличивая свое присутствие в мировом кинопрокате, имеет все шансы на успех.

"Для этого нужна существенная финансовая поддержка государства. Мы, по примеру Франции, Китая, Германии и многих других стран, должны не только охватывать рынки и фестивали, но и заниматься маркетингом каждого национального фильма в международном прокате", — считает глава Роскино.

Отмечается, что посещаемость стендов Роскино составила около 22 тысяч человек, а общая сумма продаж национальных фильмов по итогам девяти кинорынков достигла 19,6 миллиона долларов.

Напомним, 2016 год был объявлен годом российского кино. По словам генерального директора концерна "Мосфильм", народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ и режиссера Карена Шахназарова, для развития отечественного кино необходимо создать единый государственный центр кино, который бы занимался финансовой поддержкой, технологиями, продвижением и проблемами проката.

"Без этого наше кино не сделает тот принципиальный шаг для улучшения качества и количества фильмов, которых очень мало для такой страны, как Россия. Мы делаем совсем немного фильмов. Франция, у которой 66 миллионов населения, снимает 400 фильмов, Швеция, в которой 9 миллионов населения, — 50 фильмов. Россия со 180 миллионами населения снимает 80 прокатных лент", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.

Он также рассказал, что за этот год в России была построена новая студия для перезаписи фильмов в "Артмос", которая является лучшей в Европе. Также в уходящем российские ленты участвовали в Каннском, Веницианском фестивалях, реставрировали картины Тарковского, "Солярис", "Сталкер".

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