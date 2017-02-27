"Оскары" вручены: кто заслужил, кому подарили

В США состоялась 89-я церемония награждения лауреатов кинопремии "Оскар", она же премия Американской академии кинематографических искусств и наук, она же "Награда академии".

Фото: REX

На данный момент "Оскар" — одна из старейших действующих кинопремий в мире и, уж точно, самая известная и популярная. Само вручение, номинанты, лауреаты, а также неизменно яркие и пышные церемонии неизменно привлекают внимание.﻿

Прогноз артиста Джастина Тимберлейка по поводу того, что 89-я церемония вручения кинопермий "Оскар", прошедшая вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе, обойдется без политики, не оправдался.

"Шоу будет очень неполитическим", — заявил он накануне журналистам. Однако еще до начала церемонии некоторые из претендентов на золотые статуэтки, в частности Рут Негга, выдвинутая на "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль в фильме "Лавинг" ("Loving"), а также режиссер Барри Дженкинс, снявший фильм "Лунный свет" ("Moonlight"), явились на церемонию с голубыми ленточками — символом Американского союза защиты гражданских свобод.

Ведущий шоу Джимми Киммел призвал собравшихся "обратиться к людям, придерживающимся противоположных взглядов, и вступить с ними в обоснованную дискуссию". "Только так мы сможем сделать Америку вновь великой", — добавил он, перефразируя лозунг предвыборной кампании Дональда Трампа.

По его словам, обладатели "Оскаров", которые выступят на церемонии с политически окрашенными речами, "могут ожидать, что они будут упомянуты в сообщениях президента Трампа в Twitter, которые появятся после пяти часов утра". Он намекал на привычку президента Трампа с раннего утра комментировать важные события.

Позже комик написал в Twitter сообщение президенту США Дональду Трампу, который, не присутствуя на церемонии, стал главным объектом шуток ведущего кинопремии.

"Церемония продолжается больше двух часов, а Дональд Трамп еще не написал о нас… Я о нем волнуюсь", — сказал Киммел, держа в руках смартфон.

Камеры вывели изображение с его телефона на большой экран на сцене, и ведущий написал президенту США: "Ты не спишь?".

Его послание за считанные минуты получило более 260 тысяч лайков и было переадресовано более 170 тысяч раз.

Киммел обещал следить за реакцией президента.

Трамп известен своими заявлениями в Twitter: президент пишет часто и по самым различным поводам, он также неоднократно писал сообщения в очень неурочное время.

Большинство шуток Киммела этой ночью так или иначе касается президента США. Даже провожая завоевавшего "Оскар" шведского оператора Линуса Сандгрена, ведущий не упустил случай выразить ему соболезнования за "случившееся в Швеции". На прошлой неделе Трамп неверно истолковал сюжет одного из телеканалов и заявил о теракте в Швеции, которого не было.

Киммел также припомнил Трампу заявление о "переоцененности" актрисы Мерил Стрип, которая на церемонии "Золотой глобус" выступила с обвинительной речью в адрес президента, что незамедлительно вызвало реакцию Трампа в Twitter. Весь вечер комик называл Стрип не иначе как "переоцененная", чем вызывал бурную реакцию зала.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях, в том числе за документалистику.

Фильм "Белые шлемы" о войне в Сирии завоевал "Оскар" в категории "Лучший документальный короткометражный фильм".

Фильм "Белые шлемы" продолжительностью 40 минут был снят режиссером Орландо фон Айнсиделом. Режиссер картины, получив награду, поблагодарил сирийскую организацию "Белые шлемы" и попросил всех присутствующих в зале "встать в знак того, чтобы война в Сирии закончилась как можно скорее".

Накануне церемонии "Оскар" иммиграционные власти США запретили въезд в страну сирийскому оператору, работавшему над фильмом, уже писала "Правда.Ру".

Главная интрига вручения этого года была непредсказуема. Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел извинился за ошибку, в результате которой победителем в категории "лучший фильм" был сначала объявлен мюзикл "Ла-ла ленд" вместо "Лунного света".

"Не знаю, что случилось, я виню за это себя", — сказал Киммел.

Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

"Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — сказал представитель премии.

В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.

Однако фильм "Ла-ла-ленд" все же получил сразу несколько "Оскаров": за режиссерскую, операторскую работу и за лучшую музыку и песню.

Всего в главной категории "Оскара" были представлены девять картин: "Ла-ла ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".

За лучшую женскую роль "Оскар" получила Эмма Стоун. За звание лучшей актрисы боролись Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Эми Адамс ("Прибытие") и Натали Портман ("Джеки").

Пять человек были выдвинуты на соискание американской кинопремиии "Оскар" за лучшую мужскую роль в этом году. Об этом объявила Американская академия киноискусств. Это Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"). Победил Кейси Аффлек.

Изначально награда была задумана главой американской киностудии "Metro-Goldwyn-Mayer" Луисом Бартом Майером в 1929 году для поощрения деятелей кино, внёсших значительный вклад в кинематограф США и его развитие.

Тогда "старый Голливуд" еще был на пике своей славы, однако "Оскар" пережил и грядущую мировую войну, и последующий упадок американского кинематографа, и его новый взлет — и успешно дожил до наших дней, хотя и претерпел с тех времен изрядные изменения, в том числе и в принципах номинации и награждения, и в том, кого и как предпочитают выбирать американские киноакадемики.

Американская киноакадемия состоит, по данным на начало 2007 года, из 5829 членов с правом голоса, разделённых по 15 различным гильдиям. Каждая гильдия голосует по своей категории, для выбора номинантов и победителей в категориях "лучший документальный фильм", "лучший фильм на иностранном языке", "лучший грим", "лучшие короткометражные фильмы", "лучший монтаж звука" и "лучшие специальные эффекты" создаются специальные группы. Все члены киноакадемии голосуют только по одной категории — "лучшая картина".

Такова формальная процедура голосования, что касается ее сути, — надо думать, что в последние годы с голосованием происходит то же самое, что и со всей американской демократией: формально весьма демократическая процедура на деле не раз заслуживала обвинения в конъюнктурности и необъективности результатов.

В России, разумеется, все не стесняются шуток про "одноногую черную многодетную лесбиянку", которая, сними она фильм или сыграй в нем главную роль, непременно получит "Оскара".

Но и в США, где нетолерантно высказываться опасаются, чтоб не засудили, то и дело бродит ропот, что премии зачастую вручают вовсе не за художественные достоинства фильма, а за "демократичность и толерантность" в том самом западно-либеральном смысле слова.

То есть, "Оскар" вовсе не чистое искусство: премия слишком заметна на весь мир, чтобы не сопрягаться с идеологией и политикой. "Оскароносный" фильм посмотрят все, и как удержаться от того, чтобы не продвинуть таким образом какие-нибудь "правильные демократические идеи" в головы людей?

Собственно, поэтому церемонии награждения смотрятся наполовину не как развлекательное, а как остросоциальное и политическое шоу (не сомневайтесь, в речах и выступлениях между непосредственными награждениями "правильной идеологии" тоже предостаточно).

И именно поэтому премия-2017 привлекла даже больше внимания, чем перепадает "Оскару" обычно: всем было очень интересно, что там будет происходить в связи с избранием президентом США Дональда Трампа и не просто заметным, а прямо-таки скандальным и революционным изменением нынешней американской идеологической повестки.

От защиты прав геев и "демократических бомбардировок" — к "старой доброй" американской мечте, которую мы все, как казалось, навсегда потеряли. С кем будет "Оскар" и гиноакадемия — с Трампом или с разгромленными им демократами во главе с Хиллари?

Вот вопрос, волновавший публику едва ли не больше собственно фильмов и платьев, в которых щеголяют кинозвезды на красной дорожке.

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