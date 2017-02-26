Как будут выглядеть кинозвезды на церемонии вручения "Оскаров", рассказали их стилисты

Самый большой и тщательной скрываемый секрет - это то, какими на красной дорожке во время церемонии вручения "Оскаров" зрители увидят знаменитых голливудских кинозвезд. И этот секрет чуть-чуть приоткрыли их стилисты

Фото: AP

Одна из претенденток на "Оскар" в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Ограды" (Fences), Виола Дэвис, намерена появиться на церемонии в однотонном ярком платье, а вместо туфелек со шпильками наденет туфли на низком каблуке. Об этом сообщила в канун церемонии стилист Элизабет Стюарт, подбиравшая наиболее выигрышный наряд для Дэвис.

"Среди гардероба Виолы преобладают яркие, сочные цвета и платья чистых, смелых линий, - сообщила она. - Мы посчитали, что сезон нужно открывать яркими цветами". Кроме того, по ее словам, Виола Дэвис будет на церемонии в удобных туфлях на низком каблуке. "Она уже сейчас носит с собой в сумочке балетные тапочки и мне к церемонии придется взять сумку побольше размером", - сообщила стилист, добавив, что при прохождении по красной дорожке следует помнить и о том, как продемонстрировать наиболее выигрышно свой внешний вид.

Также претендующая на заветную статуэтку в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме Manchester by the Sea ("Манчестер у моря") Мишель Уильямс намерена своим нарядом на церемонии "подчеркнуть индивидуальность". "Мишель работает с компанией Louis Vuitton, - сообщила накануне церемонии ее стилист Кейт Янг, добавив при этом, что актриса "готова пойти на риск" в том, что касается украшений.

Она напомнила, что на церемонии вручения "Золотых глобусов" 8 января Мишель Уильямс вместо традиционных ювелирных украшений ограничилась ленточкой. "Думаю, что вы увидите это и в будущем", - сообщила Кейт Янг.

Натали Портман, претендующая на "Оскара" в категории "Лучшая актриса первого плана" за роль в фильме Jackie ("Джеки"), по словам ее стилиста, намерена представить на церемонии мягкий женственный образ. Сейчас Портман ожидает ребенка и "супер-впечатляющее" платье для нее создали дизайнеры компании Hatch. Ранее в СМИ появилась информация, что актриса пропустит церемонию из-за беременности.

Новичок на оскаровской красной дорожке - Рут Негга, сыгравшая главную роль в фильме Loving ("Лавинг") и претендующая на золотую статуэтку в категории "Лучшая актриса первого плана" - до последнего момента колебалась, какое из двух платьев выбрать. Ее стилист Кара Уэлч не сообщила журналистам подробностей, отметив лишь, что "второе платье - столь же прекрасно, как и то, которое будет первым номером".

Как сообщала "Правда.Ру", пять человек выдвинуты на соискание американской кинопремиии "Оскар" за лучшую мужскую роль в этом году. Об этом объявила Американская академия киноискусств. Это Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести").

За звание лучшей актрисы будут бороться Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Эми Адамс ("Прибытие") и Натали Портман ("Джеки").

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