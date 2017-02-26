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Источник Правда.Ру

В Британии умер гигант из "Игры престолов"

Культура » Кино

Актер Нил Финглтон умер в возрасте 36 лет, передает The Sun. Он известен по роли гиганта из армии Манса Налётчика в сериале "Игра престолов".

В Британии умер гигант из Игры престолов
Кадр из фильма Игра престолов

Нил Финглтон ушел из жизни от сердечной недостаточности. Он был признан самым высоким человеком в Великобритании в 2007 году. Рост актера — два метра 32 сантиметра.

Сериал "Игра престолов" в последнее время преследуют неудачи. Как писала "Правда.Ру", сюжет седьмого сезона "Игры престолов" в конце прошлого года утек в Сеть.

Однако на его популярности это, похоже, мало отразилось. Сериал "Игра престолов", уже успевший забрать у коллег по цеху 26 статуэток премии Эмми, в 2016 году снова стал лидером по количеству номинаций на премию.

Завоевавший всемирную популярность сериал "Игра престолов" снимается с 2011 года по незавершенной саге писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". В настоящее время идет работа над седьмым сезоном сериала. Премьера состоится в июле 2017 года. Создатели планируют ограничить "Игру престолов" восемью сезонами. Съемки восьмого сезона, по планам, завершатся в феврале 2018 года.

Действие "Игры престолов" происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу, однако времена года в этом мире длятся по несколько наших лет. Действие сериала начинается в конце долгого лета.

В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько связанных друг с другом сюжетных линий. Одна из них посвящена борьбе нескольких влиятельных семейств за трон королевства; другая — о попытках обнищавшего ордена, охраняющего древнюю Стену на севере страны, противостоять сверхъестественной угрозе извне; третья — о путешествии принцессы-изгнанницы по странам востока в попытках найти себе союзников для возвращения на родину и завоевания Железного Трона.

В сериале существуют фантастические существа: драконы и нежить. Для сериала характерно отсутствие строго положительных персонажей, многие герои совершают неоднозначные поступки и могут погибнуть на экране неожиданно для зрителя. Собственно, так же неожиданно и ушел из жизни один из армии гигантов.

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