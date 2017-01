Осторожно, спойлер: Новая серия "Шерлока" в русской озвучке утекла в Сеть

На утечку эпизода в русской озвучке на день раньше эфира уже отреагировали создатели британского сериала "Шерлок", попросив зрителей дождаться телевизионной трансляции и не раскрывать ключевые моменты сюжета.

Соответствующее обращение опубликовано на странице сериала в Twitter.

«Мы в курсе, что третий эпизод «Шерлока» был нелегально загружен в интернет. Если вы натолкнётесь на него, то, пожалуйста, не распространяйте его», — говорится в сообщении.

We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree

Не распространять третий эпизод под названием «Последнее дело» призвала и продюсер сериала Сью Верчью.

Официальный показ последнего эпизода четвертого сезона сериала в русской озвучке на российском телевидении состоится в ночь на понедельник, 16 января, однако он нелегально уже появился в интернете в субботу, 14 января.

Напомним, телесериал "Шерлок" снимается британской компанией Hartswood Films для BBC Wales. В основу сюжета положены произведения Конон Дойля, однако герои авторами сериала перенесены в современный мир: Шерлок, вместо того, чтобы читать Times, получает SMS по телефону, а его неизменный спутник доктор Ватсон теперь не только поражается, как сыщик узнает его по отпечаткам пальцев, но и тому, что он узнает программиста по галстуку.

При этом некоторые герои сериала отличаются от своих классических и привычных образов. Например, профессор Мориарти теперь не выглядит злодеем, а представлен просто как полная противоположность Холмса, но с таким же сильным и ярким характером.

А Ватсон показан как вполне самостоятельная и довольно сложная единица. Доктор, который является ветераном военных действий в Афганистане, страдает посттравматическим синдромом и ведет блог в сети Интернет на терапевтическую тематику.

Интересно, что Марк Гатисс, один из сценаристов "Шерлока", в преддверии четвертого сезона популярного сериала, рассказал австралийскому журналу DNA, что работы у него со Стивеном Моффатом не так уж и много, потому что они получают по почте множество предложений, советов и даже уже готовых сценариев. По словам Гатисса, признавшегося, что они с Моффатом черпают вдохновение в экранизации фильма о Шерлоке Холмсе Билли Уайлдера (1970), попадаются среди них и довольно радикальные.

Особенно много предложений почему-то касается сексуальной ориентации главных героев, которых играют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман. Немало советчиков просят сделать их представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Единственным объяснением популярности этой идеи является то, что она не раз звучит в самом сериале. Особенно часто об этом говорит их домохозяйка, миссис Хадсон (Уна Стаббс).

Сериал "Шерлок" вышел на экраны телевизоров в 2010 году и сразу завоевал бешеную популярность. Сначала BBC сняла три сезона. 8 января 2014 года Стивен Моффат подтвердил, что сериал продлён на четвёртый и пятый сезоны.