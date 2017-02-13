Британский актёр и писатель Стивен Фрай во время церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) пошутил, что лауреатов выбрала Россия. Об этом сообщает Digital Spy.
«Давайте узнаем, кого там русские выбрали победителями», - пошутил Фрай на открытии церемонии,
Ранее стали известны победители премии BAFTA: мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил премию в номинации «Лучший фильм», лучшей актрисой стала Эмма Стоун, лучшим актёром - Кейси Аффлек.
Церемония прошла в воскресенье в королевском Альберт-холлев Лондоне, большинство наград достались американцам.
Надо заметить, что каждый год на этой церемонии Фрай "отмачивает" какие-нибудь шутки, которые не всегда заканчиваются для него без скандала. К примеру на прошлогодней церемонии вручении это премии
Фрай пошутил над дизайнером костюмов Дженни Бивен (Jenny Beavan), которая получила статуэтку за работу над фильмом "Безумный Макс: Дорога ярости".
"Только великие дизайнеры костюмов могут прийти на вручение наград в одежде, как у бездомной", - заявил комик. Это его высказывание вызвало бурю негодования. Писателя тут же обвинили в двойных стандартах и женоненавистничестве. Напомним, что Фрай - известный борец за права гомосексуалистов.
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