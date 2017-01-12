Российское кинопроизводство за 15 лет выросло более чем в три раза

Кинопроизводство в России с 2001 года выросло в три раза, за последние 15 лет в российском кинематографе создано 2,3 тыс. игровых полнометражных фильмов. Об этом этом говорится в опубликованном в четверг исследовании компании "Яндекс" и портала "Кинопоиск".

источник Pravda.Ru

"С 2001 по 2015 год в создании российских фильмов, сериалов и мультфильмов участвовали более 45 тыс. человек", — отмечено в исследовании. За этот период "появилось 3,4 тыс. сезонов сериалов и телефильмов, около сотни полнометражных мультфильмов и столько же анимационных сериалов".

Самый высокий зрительский рейтинг получили фильмы "Дурак" Юрия Быкова и "Легенда № 17" Николая Лебедева, набрав более восьми из десяти возможных баллов.

А самыми популярными актерами стали Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте, Константин Хабенский и Алексей Чадов, передает ТАСС.

Как ранее сообщала Правда.Ру, мировой аудитории наши фильмы по душе. Российские картины в прошлом году собрали в международном прокате в два раза больше средств, чем в 2015 году. Как сообщает пресс-служба Роскино, сборы составили $35 миллионов.

Напомним, 2016 год был объявлен годом российского кино. По словам генерального директора концерна "Мосфильм", народного артиста России, заслуженного деятеля искусств РФ и режиссера Карена Шахназарова, для развития отечественного кино необходимо создать единый государственный центр кино, который бы занимался финансовой поддержкой, технологиями, продвижением и проблемами проката.

"Без этого наше кино не сделает тот принципиальный шаг для улучшения качества и количества фильмов, которых очень мало для такой страны, как Россия. Мы делаем совсем немного фильмов. Франция, у которой 66 миллионов населения, снимает 400 фильмов, Швеция, в которой 9 миллионов населения, — 50 фильмов. Россия со 180 миллионами населения снимает 80 прокатных лент", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.

Самым ожидаемым фильмом конца прошлого-начала этого года стал "Викинг". По словам продюсера ленты Константина Эрнста, создатели "Викинга" работали над сценарием семь лет, вплоть до начала съемок. Было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, сделано более 800 планов компьютерной графики.

"В основе лежит "Повесть временных лет", мы рассказываем о реальных событиях и реальных героях из истории нашей страны. После просмотра "Викинга" каждый сможет ответить, кто он и почему он может гордиться историей своего народа", — сказал Эрнст.

Мнения аудитории по поводу фильма разделились. Но критики все равно советуют его посмотреть.

— Мне представляется создание подобного фильма безусловно полезным хотя бы тем, что, может быть, — и я в это верю, на это надеюсь, — посмотрев кино, один из ста человек, может быть, один из тысячи, но начнет про это время читать, его заинтересует: а как все это было? Как про это время пишут и говорят разные историки, как разные научные теории интерпретируют личность князя Владимира и историю становления христианства на Руси, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

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