14 и 15 октября в Москве состоится премьера самой ранней испанской оперы-сарсуэлы

Одним из главных событий осени в мире музыкального театра Москвы станет премьера в Театре Наталии Сац незаслуженно забытого шедевра Хуана Идальго де Поланко "Одним лишь взором ревность убивает" (Celos Aun del Aire Matan) на либретто Педро Кальдерона де ла Барка.

Это самая ранняя испанская опера-сарсуэла, дошедшая до нас целиком. Написанная в 1660 году, опера поражает яркой звуковой палитрой — изысканными речитативами, прихотливыми ариями и хорами, динамичными, порой даже танцевальными ритмами, запоминающимися мелодиями.

"Помимо поистине великолепной музыки, обилия юмора и трогательной драмы, эта опера ценна тем, что учит нас, как справляться с сильными эмоциями: любовью, ревностью, жаждой мести, гневом", — рассказывает Эндрю Лоуренс-Кинг, музыкальный руководитель и дирижер спектакля, всемирно известный арфист-виртуоз, основатель ансамбля The Harp Consort, лауреат премий Grammy, Echo, Gramophone и т. д., так же один из наиболее авторитетных мировых исполнителей и дирижеров старинной музыки.

Премьера оперы Хуана Идальго де Поланко "Любовь убивает" состоится 14 октября в 19:00 и 15 октября в 18:00 в Театре Наталии Сац, по адресу: проспект Вернадского, 5.