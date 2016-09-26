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Источник Правда.Ру

Ответить за скандал вокруг выставки Стерджеса должен Минкульт — мнение

Культура

И сама фотовыставка "Джок Стерджес. Без смущения", и ее закрытие вызвали широкий резонанс в обществе.

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Гудит интернет, а  в соцсетях запустили флешмоб #безстеснения, призванный поддержать выставку ирландского художника. Сам Стерджес, который много лет фотографирует девочек и девушек из нудистских общин, заявил, что был огорчен закрытием своей выставки и подобной реакцией на нее.

Своим мнением о создавшейся ситуации поделился публицист, обозреватель журнала "Русский мир" Михаил Быков.

"По поводу цензуры идет много идет споров, нужна она или не нужна она. Если она нужна, то какой она должна быть. При всех тех сложностях, которые испытывали в отношении с цензорами писатели земли русской 19 века, когда кое-что вымарывали, свои шедевры они, тем не менее, сотворили, и цензура им в этом не помешала", - сказал Михаил Быков.

Советская цензура, которая работала самым жесточайшим образом, тоже пропустила через свое сито великие произведения. Роман "Мастер и Маргарита" достаточно вспомнить. А в обществе вседозволенности, если это в душу не заложено воспитанием и полученным образованием,  как человек может самостоятельно контролировать границы между добром и злом? Значит, за него это кто-то должен делать, считает публицист. Раз мы живем в государственной системе, наверное, это должно делать государство.

"Мне например, по поводу этой выставки не очень понятно, куда смотрели сотрудники Министерства культуры, подчиненные нашего выдающегося министра Мединского, когда разрешали ее, если выставленные фотографии так отвратительны и аморальны?  Это же не внутренняя выставка, когда не требуется разрешений каких-то государственных структур, ведущих культурой, это выставка привезенная", - сказал Михаил Быков.

"Мы о чем говорим? Если апеллировать к живописи, то что, перед нами Рембрандт новоявленный? Ровно через месяц о нем никто не вспомнит, если не будет какой-нибудь еще провокации, или попытки напомнить о себе каким-нибудь нестандартным образом", - уверен публицист. 

По мнению нашего собеседника, проблема закрытия выставки Джока Стерджеса является надуманной и неинтересна большей части населения России. "Ей глубоко  чихать на эту всю проблематику. Это, безусловно, система, сама себя искусственно раздувающая. Когда попадается что-то подобное, хлесткое, яркое, сразу интернет-пространство возбуждается", - отметил Михаил Быков.

Полностью беседу с Михаилом Быковым читайте на страницах Pravda.Ru в ближайшее время.

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Темы цензура искусство Михаил Быков
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