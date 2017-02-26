Горбачёв сыграет на балалайке в Карнеги-холле в Нью-Йорке

Уникальный концерт пройдет в нью-йоркском "Карнеги-холле": о тайнах трех струн Нью-Йорку расскажет один из ведущих исполнителей на балалайке в России и мире Андрей Горбачев. Он точно знает: с балалайкой США связывает больше, чем кажется, и для вечера воскресенья подготовил с коллегами соответствующую программу.

Идея выступить здесь появилась у музыканта после того, как тогда еще президент Барак Обама якобы запретил производить инструмент в США. Конечно, вскоре стало известно, что новость эта — откровенный фейк, однако идея провести концерт для балалайки и фортепиано в знаменитом нью-йоркском зале уже была сформирована.

"Мой друг Лотар Фройнд предложил провести такой концерт. Накануне весны нам всем нужно потепление отношений, нужна оттепель. Мы со своей стороны как музыканты стараемся сделать всё, чтобы отношения между нашими странами наладились", — отметил Горбачёв, добавив, что инструмент, на котором он будет играть во время концерта, тоже уникальный, сделанный более 20 лет назад конструктором вертолетов.

"У нас возникла необходимость металлические пластины, которые на грифе, сделать из очень прочного материала, но в то же время чтобы он был долговечный. Одна из частей вертолета стала частью моей балалайки", — рассказал музыкант.

Надо сказать, что балалайка уже звучала в стенах "Карнеги-холла", но вот такое масштабное выступление состоится впервые. Конечно, уверен Горбачев, в первую очередь его должны услышать россияне.

Жители Нью-Йорка такой концерт услышат впервые, но основной аудиторией, конечно, станет русская диаспора, связанная тесными узами в русской культурой. Поддержку в организации концерта оказало российское консульство в США.

"Это концерт в преддверии весны. Мы все ждем потепления российско-американских отношений, и вносим свой посильный вклад в то, чтобы весна наступила. Без весны нам никак", — говорит Горбачёв.

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