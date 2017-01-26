Собеседования и прослушивания кандидатов на вакантные должности солистов, артистов хора и балета ансамбля имени Александрова, основной состав которого погиб при крушении Ту-154 под Сочи, закончились в Москве. Был набран коллектив, которому предстоит подготовка на протяжении нескольких месяцев.
Уже весной этого года артисты примут участие в гастролях ансамбля в Чехии и Словакии весной 2017 года. Об этом сообщил ТАСС ведущий солист коллектива Вадим Ананьев.
"Нужно несколько месяцев, чтобы они (новые артисты) вошли в репертуар, выучили песни, которые звучат всегда — это и "Священная война", и "На солнечной поляночке", и "Соловьи", "Вдоль по Питерской". У нас впереди гастроли в Чехии и Словакии весной, они не отменялись, билеты проданы, и люди ждут приезда коллектива", — рассказал Ананьев.
Свою помощь в возрождении ансамбля имени Александрова предложили бывшие участники коллектива. "Пришли ветераны коллектива, которые пообещали помочь сохранить традицию в исполнении многих произведений", — добавил Ананьев.
Ранее Правда.Ру сообщала, что отбор в ансамбль начался после Нового года. Министр обороны Сергей Шойгу выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем, чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.
Министр добавил, что прорабатываются предложения, направленные на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе ансамбля Александрова, его заслуг перед страной.
Напомним, крушение Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Лиза Глинка и девять журналистов, потерпел крушение 25 декабря.
В январе на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах прошли похороны 47 жертв крушения самолета российского Минобороны, сообщает НСН. Это члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище.
13 января стало известно, что тело Елизаветы Глинки, погибшей в результате крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи, опознано по ДНК-экспертизе. Прощание с ней в течение 9 часов проходило в Новодевичьем монастыре.
Позже появилась информация, что доктора Лизу посмертно наградили медалью Следственного комитета России "За чистоту помыслов и благородство дел".
— За бесценный вклад в торжество добра и мира на Земле Елизавета Глинка награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации "За чистоту помыслов и благородство дел". Посмертно, — написал глава СК РФ Александр Бастрыкин в "Фейсбуке".
Кроме того, медаль ФТС России "25 лет Федеральной таможенной службе", которой была награждена Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, была вручена представителям ее фонда "Справедливая помощь" и будет передана супругу.
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