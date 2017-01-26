Суд да дело: Кому достанется скифское золото?

Крымские музеи могут принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы по делу о принадлежности коллекции скифского золота. Об этом сообщила журналистам в Симферополе министр культуры региона Арина Новосельская.

Фото: AP

Она назвала решение окружного суда Амстердама о возвращении коллекции золота скифов Украине "варварским" и добавила, что "сколько можно будет бороться, столько Крым будет биться, используя все возможные методы", передает ТАСС.

По ее словам, в экспозиции около 2 тыс. предметов, их примерная оценочная стоимость составляет порядка €2 млн. "Но это страховая стоимость, вы понимаете, что на рынке их стоимость в разы, а где-то в десятки раз выше", — сказала она.

Напомним, в 2013 году в Европе начала работу выставка "Крым. Золотой остров в Черном море: греки-скифы-готы", на которой представлены экспонаты киевского музея и четырех крымских. Всего в коллекции около двух тысяч артефактов, в том числе не имеющие аналогов в мире.

В начале февраля 2014 года выставка переехала в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Она должна была завершить свою работу в середине мая. Не зная, кому возвращать культурные ценности, амстердамский музей обратился к ученым и юристам для решения правовой коллизии. Министерства культуры Россиии Украины же почти синхронно выступили с требованиями передать "скифское золото" Крыму и Киеву соответственно.

Однако руководство музея Алларда Пирсона приняло решение сначала о продлении выставки до сентября, а позже заявило о том, что экспонаты останутся в Нидерландах, пока Россия и Украина не договорятся, пусть даже и в судебном порядке.

В итоге суд Амстердама вынес решение: скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. При вынесении вердикта суд руководствовался тем, что Крым не является страной и не может заявлять о своем праве на объекты искусства.

Министр культуры России Владимир Мединский назвал решение суда Нидерландов "политическим, беспрецедентным, отбрасывающим нас во времена наполеоновских походов в Египет". Он также отметил, что "поостерегся бы" привозить музейные ценности для участия в выставках на территории этой страны.

Накануне стало известно, что музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляцию по поводу ранее принятого судом решения вернуть скифское золото на Украину. Об этом сообщила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Как передает "Интерфакс", Поклонская добавила, что теперь нужно ждать регистрации апелляции в суде, а затем уже результатов ее рассмотрения.

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