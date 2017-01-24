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Источник Правда.Ру

"Сатирикону" выделили из бюджета 235 миллионов рублей

Культура

Несмотря на то, что за прошлый сезон в "Сатириконе" поставили всего один спектакль, в этом году его финансирование составит 235 миллионов рублей, что не особо отличается от суммы средств, выделенных театру в прошлом году.

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Конечно, такое положение дел вызывает определенные вопросы, которые и задал  председатель Общественного совета (ОС) при Минкультуры РФ Павел Пожигайло.

"В 2017 году театр "Сатирикон" получит 235 миллионов рублей финансирования. В прошлом году театр получил в целом примерно 213 миллионов. Знаете, сколько было постановок? Одна", - сказал Пожигайло на заседании рабочей группы совета во вторник.

Он отметил, что из этого примерно 75 миллионов было потрачено на аренду помещения "Планета КВН", построенного за государственный счет.

В октябре 2016 года руководитель литературно-драматургической части "Сатирикона" Екатерина Купреева сообщила "Интерфаксу", что руководитель театра Константин Райкин обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой о финансовой помощи "Сатирикону" . По ее словам, театру не хватает небольшой суммы в рамках средств, выделяемых министерством для постановки второго спектакля сезона. Ни Райкин, ни директор "Сатирикона" не раскрыли сумму, которую театр запрашивает у министерства.

Предполагается, что театр должен въехать в реконструированное здание театра, располагающееся в Марьиной роще, в начале 2018 года. Проект реконструкции осуществляется за счет частных инвестиций.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, предполагалось, что в свете грядущей театральной реформы, будет пересмотрен подход к финансированию театров. Об этом в свое время говорила начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова.

Департамент культуры столицы не имеет плановой цифры необходимого количества театров на определенной территории. "Все театры, которые существуют на бюджетном финансировании, они будут существовать в 2017-2018 году", - заявила Дрожникова.

Как известно, власти столицы на культуру тратит заметные средства - в год эта цифра составляет почти 50 миллиардов рублей. И вся эта сумма - деньги налогоплательщиков. Конечно, вопрос "как потратить эти деньги", очень серьезный. Однако, в свете последних  событий в театральной среде, когда деятели культуры считают себя выше требований простого зрителя, возникает вполне логичный вопрос:  должны ли эти самые деятели культуры учитывать и требования, и общий интерес налогоплательщиков, на деньги которых он творят?

Очень острая дискуссия на эту тему в обществе началась после того, как на руководитель "Сатирикона" Константин Райкин внезапно заговорил о цензуре в ответ на критику репертуара его театра, прозвучавшую из Министерства культуры РФ.

Тогда сложившуюся ситуацию прокомментировал на своей странице в Фейсбук глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

"Если я всё правильно понял, то Райкин обиделся за то, что государство отказывается финансировать постановки на гейскую тематику и именно это называется возвращением в сталинские времена.

Многие деятели культуры выступление Райкина поддержали. И я почему-то вспомнил известное высказывание Сталина насчет деятелей культуры: "Роль интеллигенции - служебная, довольно почетная, но служебная".Так вот, зачем они пытаются уйти от своей роли?", - написал он.

"История сложных, морганатических взаимоотношений Министерства культуры и отечественных столпов искусства нового времени достойна романа о трех рублях, не меньше. Бедолага Мединский уже и не знает, с какой стороны к этим столпам подступиться: "...совсем нэт совесть, сколько нэ давай", как пелось в известной песне предперестроечной эпохи. Позиция "дал денег - отвали" настолько характерна для всех этих "властителей дум", что мы уже было начали к ней привыкать. Какую задачу (заметьте: предоплаченную задачу) им ни ставь государство, какие средства ни выдели - все равно "на выходе" будет старая песня о главном: наш народ в массе своей ни на что не способная пьянь, рвань и быдло, история страны сфальсифицирована, прошлое ужасно, настоящее еще хуже, будущего нет",  — пишет в своем материале для Pravda.Ru обозреватель Андрей Соколов.

Полностью эту статью можно прочитать здесь: Творцы и гранты

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