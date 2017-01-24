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Источник Правда.Ру

Российский фильм "Матильда": еще не вышел на экраны, но уже оскандален

Культура

В Общественный совет при Минкультуры РФ поступило около 20 тысяч подписей против фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщил на заседании рабочей группы председатель совета Павел Пожигайло.

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Алексей Учитель, фото: Вконтакте, страница Алексея Учителя

"Выходит фильм Матильда скоро на экраны, мне приносят кипу, 20 тысяч подписей. Я прошу своего секретаря позвонить по телефонам, может, это фейки? Она сделала около 50 звонков, и это реальные люди, с телефонами. Наверное, это православные верующие люди. Единственный фильм, который должен появиться в канун столетия революции, связан с такой историей", - цитирует Пожигайло РИА Новости.

Глава Общественного совета выразил уверенность в необходимости отреагировать на данные обращения, но не уточнил, что именно планирует предпринять совет. "Чем раньше мы начнем реагировать и какие-то механизмы предлагать, тем раньше это недовольство, которое может вылиться на улицу, будет удовлетворено", - подчеркнул Пожигайло.

Ранее Алексей Учитель сообщил ТАСС, что против его фильма выступали "липовые" общественники. "Как я понимаю, коллективные обращения пишут какие-то сумасшедшие люди из "липовых" общественных организаций. К примеру, как я узнал, в одной такой организации состоят четыре человека, во второй - ни одного члена, там числится только председатель", - сказал режиссер.

Фильм должен выйти в прокат 25 октября 2017 года, в дни 100-летия Октябрьской революции.

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда", рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова (будущего Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Но, по словам режиссера фильма, в "Матильде", которая еще не вышла на экраны, нет ничего оскорбительного, прокуратура уже проводила проверку и не нашла ничего противоречащего закону.

В конце прошлого года в РПЦ раскритиковали создателей фильма "Матильда" об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, на что продюсер картины ответил, что странно обсуждать ленту, которую еще никто не видел.

Между тем Русская православная церковь (РПЦ) намерена официально выразить свое отношение к современному искусству и культуре, опубликовав и обсудив в текущем году проект соответствующего документа, сообщаетРИА Новости со ссылкой на патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом предстоятель РПЦ заявил на заседании пленума Межсоборного присутствия церкви.

По его словам, документ, первый проект которого обсуждался на прошлом пленуме в 2015 году, был серьезно отредактирован. В 2017 году новый проект опубликуют для обсуждения.

Тем временем в Минкульте намерены заняться поддержкой отечественного кино. В минувший понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал журналистам о своем видении будущего отечественного кино. По мнению чиновника, в российских кинотеатрах должны уменьшить время показа голливудских фильмов.

В настоящее время порог вхождения голливудских картин на российский рынок весьма низок. Так, при получении прокатного удостоверения, достаточно заплатить госпошлину, размер которой составляет всего 3,5 тысячи рублей. Сейчас чиновники обсуждают идею увеличить эту сумму до 5 миллионов рублей.

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