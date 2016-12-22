Проблемы российского кино: Что удалось решить за год?

2016 год был объявлен годом российского кино. Помогло ли это преодолеть кризис отечественного кинематографа? Что нужно сделать для развития в этой сфере и чего уже удалось добиться, рассказал Pravda.Ru генеральный директор концерна "Мосфильм", народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Карен Шахназаров.

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— Чего нам ждать от российского кинематографа, что нужно сделать для его развития?

— Государственная организация нашего кинематографа несовершенна, я думал, что в этом году как-то это будет обсуждаться широко, но, к сожалению, этого нет. Я давно предлагаю создать единый государственный центр кино, который бы занимался финансовой поддержкой, технологиями, продвижением и проблемами проката. Но, к сожалению, мои предложения пока не находят отклика. Однако без этого наше кино не сделает тот принципиальный шаг для улучшения качества и количества фильмов, которых очень мало для такой страны, как Россия.

Мы делаем совсем немного фильмов. Франция, у которой 6 миллионов населения, снимает 400 фильмов, Швеция, в которой 9 миллионов населения, — 50 фильмов. Россия со 180 миллионами населения снимает 80 прокатных лент. Правда, это без учета сериалов. Сериалов значительно больше.

— Появляются ли в России молодые талантливые режиссеры, актеры, которым предстоит вершить будущее российского кино?

— Конечно, но нужно сделать так, чтобы у них было больше возможностей, чтобы молодые режиссеры смогли делать свои фильмы. Если страна выпускает 80 фильмов, понятно, что молодым достается совсем немного. В СССР 30 полнометражных дебютов было в год, примерно столько же должно быть и в современной России, хотя бы 15-20 лент, которые бы делали дебютанты. Стремиться, безусловно, есть к чему.

— Что было сделано в уходящем году для развития российского кинематографа?

— Мы провели сотни показов советских, российских по всей стране. К нам обращались из самых дальних поселков, городков с просьбой организовать показы, их были буквально сотни. Также были проведены за рубежом и недели, и фестивали российского кино, в которых участвовал "Мосфильм".

Самое главное, была построена новая студия для перезаписи фильмов в "Артмос", мы открыли ее буквально две недели назад. Это совершенно новая технология, ее разработала компания Dolby, совместно с ней мы закупили оборудование, наши специалисты построили, Dolby сертифицировала. По словам представителей компании, студия является лучшей в Европе. Это очень большой проект, мы его провели за счет собственных средств, никаких бюджетных денег не привлекали. Это, наверно, самый весомый вклад. Студия "Артмос" широко развивается в мире, и в России уже 75 кинотеатров оснащено. Это система, которая позволяет делать звук практически не просто стерео, не просто 5+1, он идет сверху, снизу, это совершенно новая технология, ноу-хау, у нас такого качества студий, конечно, не было. Она также оснащена проектором в системе 4К, чего нет нигде в России. Это, наверное, самый важный наш вклад в год российского кино.

А еще в уходящем году мы участвовали в Каннском, Веницианском фестивалях, реставрировали картины Тарковского, "Солярис", "Сталкер". Не просто их оцифровали, а именно отреставрировали. Кстати, участвовали в престижных программах для отреставрированных фильмов, туда довольно сложно попасть, но нас пригласили.

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