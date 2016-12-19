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Источник Правда.Ру

Фанат из России подарил гитаристу Metallica советский мотоцикл

Культура

Житель Оренбургской области Евгений Старостин преподнёс уникальный подарок своему кумиру — лидеру культовой группы Metallica — Джеймсу Хэтфилду. Легендарный советский мотоцикл К-750, отремонтированный фанатом, теперь пополнит автопарк знаменитости.

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Байк вручили звезде сразу после концерта Metallica, который в минувшую субботу прошёл в Сан-Франциско. Раритетный мотоцикл в идеальном состоянии привёл в восторг Хэтфилда, который увлекается восстановлением старых автомобилей и байков.

Для россиянина это был дебют — раньше он никогда не брался за реставрацию мотоциклов. Пришлось немало потрудиться. Выпушенный больше 50 лет назад мотоцикл с трудом удалось найти в Москве. А запчасти пришлось заказывать в других городах. Двухколесного коня буквально собирали по винтикам. Евгений Старостин работал над ним почти год, передает Лайф.

По словам оренбуржца, К-750 будет единственным мотоциклом из России в коллекции гитариста Metallica.

Кстати, недавно сервис "Яндекс.Музыка" составил рейтинг самых преданных фанатов. На 1 месте оказался фанат "Аукцыона" из Петербурга, который прослушал композиции любимой группы 25 343 раза. На втором — житель Новосибирска в 2016 году 25 214 раз прослушал песни группы Radiohead. А фанат Metallica из Краснодара прослушал песни американской хеви-метал-группы 20 тысяч раз.

Как сообщала Правда.Ру, ранее Metallica попросила американских военных не ставить их музыку во время допросов. О том, что во время допросов, зачастую весьма жестких, американцы ставят Metallica, стало известно после интервью одного из "морских котиков" изданию Esquire в 2011 году. Песни группы врубали на полную громкость, чтобы подавить силу воли заключенных и заставить их сотрудничать с американцами в поисках тогда еще живого бен Ладена. Раньше Metallica выразила свое несогласие с тем, что их музыкой мучают заключенных в Гуантанамо.

Несколько лет назад группа удивила своих фанатов концертом в Антарктиде. Концерт прошел под специальным защитным куполом недалеко от научной станции. Местной фауне не удалось услышать музыку в стиле трэш-метал — музыка транслировалась зрителям через наушники. Коллектив исполнил десять композиций. На сайте группы сказано, что до этого Metallica выступала на всех континентах, кроме Антарктиды.

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