"Максатиха Клуб" на парафестивале кино в Каннах

Недавно "Максатиха клуб" объявил о подборе фильмов для участия в парафестивале кино в Каннах "FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR LE HANDICAP" в категории короткометражных фильмов, сделанных детьми с инвалидностью.

Ранее, в год Российского кино "Максатиха Клуб" была предоставлена уникальная возможность показать компетентному жюри Каннского фестиваля возможности и фантазии русских детей, создающих свои фильмы от начала до конца. Фильмы, заявленные от России, настолько поразили членов жюри, что России предоставили возможность показать миру работы наших детей в отдельной секции.

Эксклюзивный показ состоялся 17 сентября, на котором автор идеи и руководитель кинолагерей "Максатиха КЛУБ" Юлия Романенкова представила фильмы, сделанные российскими детьми.

Два фильма — "В небо" (Россия) и "Пропавшая девочка" (Англия) стали настоящим открытием.

Мультипликационный фильм "В небо" (Intothesky) обращает внимание на проблемы детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Картина рассказывает о дружбе и внимании, об исполнении мечты, о том, что всегда есть шанс сделать чью-то жизнь лучше и светлее.

Фильм "Пропавшая девочка" (Missing girl) создан детьми по мотиву новеллы Оскара Уайльда "Кентервильское привидение". Это фантазии на тему одиночества, поиска себя в этом мире и понимания между людьми. В этом фильме в одной из главных ролей, снялась девочка-инвалид, страдающая недоразвитостью нижней челюсти. Съемки в этом фильме сильно повлияли на самооценку девочки, подарив ей надежду на лучшую жизнь и уверенность в себе.

Еще два фильма — "Крылья" (Wings) и "Свои не свои" (Some in Some out), представлены другими студиями.

Фильм "Крылья" снят детьми с несовершенным остеогенезом. В создании фильма принимало участие 16 детей в возрасте от 10 до 16 лет, из разных областей России: Московская, Саратовская, Тульская, Курская, Калужская и республика Татарстан.

Фильм "Свои не свои" покажет, как на практике выглядит инклюзия, когда дети живут в семье, учатся в обычной школе, как умеют дружить, не разделяя людей на "своих не своих". Фильм "Свои не свои" покажет "будущее страны" таким, какое оно есть. Дети, которым приходится нелегко, расскажут о себе.

В период проведения парафестиваля, в Каннах, во всех кинотеатрах будут проходить показы фильмов, не вошедших в основную программу, в том числе и российских.

Отметим, что по итогам программы 17 сентября "Максатиха КЛУБ" был награжден ЮНЕСКО за солидарность с молодежью.

"Максатиха Клуб" уделяет особое внимание к работе с людьми с особенностями, давая возможность таким детям раскрыться, выразиться, вырасти духовно и нравственно, приобщиться к культурным и художественным ценностям. Под руководством опытных режиссеров, сценаристов, операторов и художников дети создают уникальные фильмы, работая в команде. На примере кинотвочества дети лучше всего понимают, что их сценарий может стать их фильмом, так же как их сценарий — жизнью. Педагоги учат детей принимать особенности и различия друг друга, тем самым, формируют правильное отношение к проблеме инвалидности у подрастающего поколения.

