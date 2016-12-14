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Источник Правда.Ру

Золото скифов: Как Россия может помешать его передаче на Украину

Культура

На заседании в Окружном суде Амстердама было заявлено, что скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев, а не в крымские музеи, где оно изначально хранилось.

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Фото: AP

При вынесении вердикта суд руководствовался тем, что Крым не является страной и не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины.

У России есть три месяца на подачу апелляции. Все это время скифское золото по-прежнему будет находиться в Голландии.

Решение голландского суда Правда.Ру попросила прокомментировать профессора кафедры международного права МГИМО, доктора юридических наук Дмитрия Лабина.

— Такая формулировка лежит в правовой плоскости или это политика? И есть ли шанс оспорить нынешний вердикт?

— Прежде всего, надо сказать, что решение окончательно не вынесено. 

Это первая инстанция и апелляция должна быть подана в Нидерландах в вышестоящий суд. Поскольку нидерландский суд вынес решение и оно еще не вступило в силу, а вступит только тогда, если оно не будет обжаловано. А если будет обжаловано, то до того момента, как не будет вынесено решение апелляционной инстанцией, это решение в силу не вступит.

Поэтому, безусловно, нужно сосредоточить юридические усилия, чтобы подготовить апелляцию и ее подать. И это означает, что решение не может исполняться, пока оно не вступит в силу. И у нас есть еще возможность, чтобы представить свои аргументы в апелляционные инстанции.

Хотя нужно понимать, что в апелляционной инстанции уже новых доказательств процедурно представить будет невозможно. Апелляционная инстанция пересматривает дело по тем доказательствам и обстоятельствам, которые были собраны судом первой инстанции. Но, тем не менее, часто бывает, что апелляционная инстанция отменяет принятое решение первой инстанции и выносит собственное решение. Это нормальная практика во многих странах.

Но что касается существа вопроса, то я думаю, что все-таки здесь следует больше делать упор на то, что это не Крым защищает свои интересы, тут наносится ущерб интересам РФ. Поскольку в течение рассмотрения этого дела территория Крыма потеряла статус территории Украины и приобрела статус территории другого государства — России.

И РФ в соответствии с конституцией и с нормами международного права является единственным полномочным представителем суверенных интересов всей своей территории. То есть Крым не имеет суверенитета и не может свои интересы самостоятельно отстаивать.

Поэтому одним из оснований для безусловной отмены решения в апелляционной инстанции является не привлечение надлежащего лица. В данном случае Россия является таким лицом и должна была быть привлечена к процессу. Если этого не было сделано, то у апелляции есть веские основания для того, чтобы отменить это решение и привлечь российскую сторону, и заново пересмотреть все это дело с учетом позиции РФ по этому вопросу.

— Не идет ли это вразрез с правилами межмузейного обмена? Кто является правообладателем музей или страна все же?

— Музей — это по факту юридическое лицо, которое учреждено и функционирует в установленной организационно-правовой форме. Эта организационно-правовая форма находится под исключительной юрисдикцией государства. Соответственно, в данном случае это РФ. Все субъекты — коммерческие, некоммерческие и физические лица, музеи и все остальное, что находится на территории республики Крым, находится под суверенитетом РФ и функционирует исключительно с законодательством РФ.

Поэтому в данном случае речь идет о том, что культурные ценности в соответствии с международным правом являются достоянием всего народа, а не только музея. И, на мой взгляд, это положение было нарушено, и есть основания для того, чтобы эту ситуацию исправить. Но для этого процессуально требуется деятельное участие с правом заявлять свою позицию непосредственно государством, под юрисдикцией которого находится и музей, и которому должны принадлежать эти культурные ценности.

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