Голландский суд отдал скифское золото из музеев Крыма Украине

Скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Соответствующее решение огласила председательствующий судья Дудок ван Хил на заседании в Окружном суде Амстердама.

Фото: AP

"У сторон имеется три месяца, чтобы подать апелляцию на это решение", — цитирует ТАСС решение суда.

При вынесении вердикта суд руководствовался тем, что Крым не является страной и не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины.

Напомним, в 2013 году в Европе начала работу выставка "Крым. Золотой остров в Черном море: греки-скифы-готы", на которой представлены экспонаты киевского музея и четырех крымских. Всего в коллекции около двух тысяч артефактов, в том числе не имеющие аналогов в мире.

В начале февраля 2014 года выставка переехала в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Она должна была завершить свою работу в середине мая. Не зная, кому возвращать культурные ценности, амстердамский музей обратился к ученым и юристам для решения правовой коллизии. Министерства культуры Россиии Украины же почти синхронно выступили с требованиями передать "скифское золото" Крыму и Киеву соответственно.

Однако руководство музея Алларда Пирсона приняло решение сначала о продлении выставки до сентября, а позже заявило о том, что экспонаты останутся в Нидерландах, пока Россия и Украина не договорятся, пусть даже и в судебном порядке.

Позже стало известно, что Украина обратилась в Интерпол и потребовала объявить в международный розыск коллекцию скифского золота. До этого Печерский районный суд Киева удовлетворил ее ходатайство и арестовал музейные экспонаты. Но никакой юридической силы такие решения не имеют, говорят эксперты. Ведь, по сути, Печерский суд Киева постановил, что на территории Нидерландов должны действовать законы Украины.

Суд начался в октябре. 14 декабря был вынесен вердикт. Крымская сторона с ним не согласилась. Крымские музеи обжалуют решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Киеву, сообщила РИА Новости юрист коллегии адвокатов "Инюрколлегия" Анастасия Сивицкая.

"Решение передать Украине вступает в силу после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Апелляция будет подана", — рассказала адвокат, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе.

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