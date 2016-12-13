Российские археологи разработают виртуальную экскурсию по Пальмире

Российские археологи в течение предстоящего года планируют разработать на основе собственных исследований виртуальную экскурсию по Пальмире. Древние памятники будут отражены на ней такими, какими они были до разрушения боевиками в 2015 году.

Проект обещают осуществить в течение будущего года.

"Это будет прогулка по памятнику до того, как он пострадал от боевиков", — цитирует заместителя директора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталью Соловьеву ТАСС.

Основой послужат снимки аэрофотосъемки, проведенной при содействии топографов во время экспедиции ИИМК РАН в Пальмиру в сентябре 2016 года. Эти материалы уже позволили создать 3D-модель Пальмиры, в которой зафиксированы сохранившиеся и поврежденные древние памятники. В дальнейшем она будет дополнена данными от прошлых исследований и попытках реставрации памятников Пальмиры в ХХ веке и ранее.

20 мая 2015 года боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) после недельного противостояния с правительственными войсками Сирии захватили город Пальмира, признанный ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Древний город серьезно пострадал от рук экстремистов, которые удерживали его почти год.

За это время боевики разрушили множество древнейших памятников. В июле 2015 года была разрушена двухтысячелетняя статуя Льва Аллата, расположенная у входа в музей города. Древняя скульптура высотой три метра весила 15 тонн, а свое название получила в честь древнеарабской богини неба и дождя, которую чаще всего изображали восседающей на льве. В августе боевики ИГ взорвали храм Баалшамина, возведенный в эпоху Римской империи в I в. н. э. Посвященный финикийскому богу грома и плодородия храм являлся одной из наиболее важных построек Пальмиры. А в сентябре уничтожили храм Бэла, представлявший собой самое большое сооружение города. Храмовый комплекс был построен при императоре Тиберии в 32 г. н. э.

Весной этого года сирийская правительственная армия отбила у террористов историческую часть Пальмиры, город Тадмор. При этом даже не пришлось прибегать к поддержке с воздуха. В конце марта командный штаб наступательной операции в Пальмире сообщил, что город полностью освобожден от террористов.

Однако 11 декабря Пальмира была вновь сдана боевикам ИГИЛ. В российском центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщают, что в новом нападении на Пальмиру участвуют до четырех тысяч боевиков ИГ, которые были переброшены из района Ракки. Сирийские войска "ведут оборонительные бои" к югу от города. Читайте подробнее в материале: Пальмира сдана. Просчет или расчет?

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