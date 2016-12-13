Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российские археологи разработают виртуальную экскурсию по Пальмире

Культура

Российские археологи в течение предстоящего года планируют разработать на основе собственных исследований виртуальную экскурсию по Пальмире. Древние памятники будут отражены на ней такими, какими они были до разрушения боевиками в 2015 году.

356691.jpeg

Проект обещают осуществить в течение будущего года.

"Это будет прогулка по памятнику до того, как он пострадал от боевиков", — цитирует заместителя директора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталью Соловьеву ТАСС.

Основой послужат снимки аэрофотосъемки, проведенной при содействии топографов во время экспедиции ИИМК РАН в Пальмиру в сентябре 2016 года. Эти материалы уже позволили создать 3D-модель Пальмиры, в которой зафиксированы сохранившиеся и поврежденные древние памятники. В дальнейшем она будет дополнена данными от прошлых исследований и попытках реставрации памятников Пальмиры в ХХ веке и ранее.

20 мая 2015 года боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) после недельного противостояния с правительственными войсками Сирии захватили город Пальмира, признанный ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Древний город серьезно пострадал от рук экстремистов, которые удерживали его почти год.

За это время боевики разрушили множество древнейших памятников. В июле 2015 года была разрушена двухтысячелетняя статуя Льва Аллата, расположенная у входа в музей города. Древняя скульптура высотой три метра весила 15 тонн, а свое название получила в честь древнеарабской богини неба и дождя, которую чаще всего изображали восседающей на льве. В августе боевики ИГ взорвали храм Баалшамина, возведенный в эпоху Римской империи в I в. н. э. Посвященный финикийскому богу грома и плодородия храм являлся одной из наиболее важных построек Пальмиры. А в сентябре уничтожили храм Бэла, представлявший собой самое большое сооружение города. Храмовый комплекс был построен при императоре Тиберии в 32 г. н. э.

Весной этого года сирийская правительственная армия отбила у террористов историческую часть Пальмиры, город Тадмор. При этом даже не пришлось прибегать к поддержке с воздуха. В конце марта командный штаб наступательной операции в Пальмире сообщил, что город полностью освобожден от террористов.

Однако 11 декабря Пальмира была вновь сдана боевикам ИГИЛ. В российском центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщают, что в новом нападении на Пальмиру участвуют до четырех тысяч боевиков ИГ, которые были переброшены из района Ракки. Сирийские войска "ведут оборонительные бои" к югу от города. Читайте подробнее в материале: Пальмира сдана. Просчет или расчет?

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Пальмира в руках ИГ: Почему террористы смогли взять город?
Темы Сирия Пальмира
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
10 советов, как сварить вкусный кофе
Рецепты
10 советов, как сварить вкусный кофе
Какие упражнения избавят от живота и боков
Красота
Какие упражнения избавят от живота и боков
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
"А Мариэтта Чудакова досидела до конца!"
Партии
Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
США и Канада
Почему ЦРУ поссорилось с ФБР
Читательский топ
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми

Отец избивал и запугивал их, чтобы девочки не рассказывали о происходящем в семье.

В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Происшествия
ВКС России в ночь на воскресенье отбили попытки боевиков войти в Пальмиру
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"

Резолюция с требованием немедленного прекращения боевых действий в Сирии была принята сегодня на заседании Генассамблеи ООН.

На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Спорт
USADA потребовала выкинуть Россию из МОК
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Как отстоять права
Творцы и гранты
Украина
Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных на Донбассе.

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
Украина
"Газпром" остановит подачу газа через Украину за воровство
Спорт
Макларен оправдывается: В России нет государственной допинг-системы
Любовь Степушова (Люлько) Почему ЦРУ поссорилось с ФБР Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский Российский ОПК поможет "гражданке" Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов "Пальмирский рецидив": Новые угрозы миру Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В России разрабатывают ядерный луноход
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Вениамин Перепелицин(Facebook) Вадим Горшенин: Неплохо бы в порядке эксперимента судьям посидеть в СИЗО
Алексей Беговой(Facebook) Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Павел Еремеев(Facebook) Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Павел Еремеев(Facebook) Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Виктор Гольдмахер На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
владимир буканов В США сумевшего выжить после 18 казней приговорили к 19-й
facebook_100008953007890 Щелчок в голове: Навальный объявил о походе на Кремль
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?