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Названы победители Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни

Культура

В российской столице 12 декабря состоялся финал Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя, Россия!"

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Фото: Роспатриотцентр

В финал фестиваля вышли 12 участников — пятеро сольных исполнителей и семь музыкальных коллективов. Каждое их выступление сопровождал видеоклип, рассказывающий, как создавалась их композиция.

Победителями стали: третье место — Юрий Мещеряков из Алтайского края; второе место — Елена Костромина из Забайкальского края; первое место — "Touch the Wind" из Севастополя.

Гран-при получила группа "My sister's band" из Калужской области.

Победителем в номинации "Народное признание" стал дуэт Ратель и Арсения (Ratel&ARSENIYA) из Курской области.

Членами жюри стали директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева, музыкальный продюсер и партнер фестиваля Елена Кипер, российский рэп-исполнитель Лигалайз (Андрей Меньшиков), российская гимнастика, двухкратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, русский писатель, журналист, поэт, критик и сценарист Александр Вулых, руководитель отдела лицензирования музыкального и видеоконтента в компании "Black Star" и Music" Александра Носач, российский артист Денис Майданов, заместитель генерального директора медиахолдинга "Русская медиагруппа" Елена Кунина, музыкальный продюсер и президент компании "CD-Land" Юрий Цейтлин, композитор, продюсер и звукорежиссер Андрей Самсонов, директор концертной компании "NCA-Live" Ева Самсонова.

Идея фестиваля появилась на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в прошлом году. В итоге конкурс стал одним из важнейших инструментов по круглогодичной поддержке и сопровождению участников форума, говорится в сообщении на сайте Роспатриотцентра.

По словам Ксении Разуваевой, два года наза было решено уйти от традиционного понимания патриотических фестивалей и "создать интересный молодежный конкурс, который позволит формировать новую музыкальную патриотическую культуру, при этом создавать реальные механизмы продвижения молодых музыкантов".

Она отметила, что было получено более 400 заявок со всей страны. "В финал прошло 12 коллективов из Красноярского края, Мурманской области, Севастополя, Республики Татарстан, Алтайского края, Саратовской области, Курской области", — сказала директор Роспатриотцентра на пресс-конференции перед финалом фестиваля.

"В этом конкурсе участвуют люди со всей страны, создающие такой продукт, который хочется слушать, в котором есть содержание и смысл. Каждый, кто подает заявку, рассказывает о самом себе, о том, как он относится к стране, как он живет в ней, что он чувствует, как он умеет любить, дорожить и ценить", — отметила Елена Кипер.

"Наши двери открыты для талантливой и искренней музыки. Песни о малой Родине — изначально хит, который должен быть в сердце каждого, кто проживает на территории России", — сказала Елена Кунина. И выразила надежду, что песни финалистов фестиваля появятся в плей-листах российских радиостанций.

Темы фестиваль Роспатриотцентр
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